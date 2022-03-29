正妹接掌高雄青工總會長 黃韻涵盼讓國民黨變年輕

高雄市議會副議長陸淑美女兒黃韻涵接任國民黨高雄青工總會第六任總會長，高市黨部下月舉辦布達大會。青年節前夕，黃韻涵邀集青工會夥伴召集委員會，未來將舉辦顛覆傳統的青年活動，替國民黨注入年輕活力，也凝聚黨內向心力。

國民黨高雄青工總會新任會長日前出爐，黃蘊涵在黃香菽、鍾易仲及方相茗之後成為第六任總會長，國民黨現任議員李眉蓁、蔡金晏、陳麗娜、黃柏霖與李雅靜等人也是在青工系統歷練後參政。

黃韻涵外型亮麗，過去一口氣減重25公斤毅力驚人，2020年曾投入高市第二選區立委選舉，挑戰民進黨資深立委邱志偉，也擔任過大崗山國際青年商會2022年會長及國民黨青工總會副總會長。

黃韻涵說，青工會是個大家庭，未來會辦更多各式各樣顛覆國民黨傳統的青年活動，增加大家的凝聚力與向心力，盼讓更多人看見國民黨變年輕，也歡迎更多青年黨員加入青工會，一起來改變國民黨。