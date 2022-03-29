高雄梓官漁會冷鏈大樓逾30年不敷使用 地方盼整建改善

高雄梓官區漁會冷鏈大樓使用逾30年，不符現今生產作業環境及衛生安全需求，加上空間小、動線不足，亟需改善。興建新冷鏈中心粗估總經費要3.6億元，經民代邀集相關單位會勘，漁業署將與市府海洋局將共同分擔冷鏈大樓初期設計經費，未來將持續商討興建經費補助。

市府海洋局指出，舊冷鏈大樓每年加工產能共2500噸，將規畫新建冷鏈中心預估加工產能可達到6000噸以上，同時設有三層樓空間，分別用於冷凍冷藏倉儲、漁產品加工、製冰、儲冰以及漁具漁網整補。

新冷鏈中心總樓地板面積約6000平方公尺，粗估總經費需3.6億元。近日立委邱志偉邀相關單位會勘，漁業署要求海洋局提出加工、冷凍設備執行成效及擬投入的計畫，以利有效運用預算，另冷鏈中心初期2000萬元設計經費，漁業署將與海洋局共同分擔各5成經費。

梓官區漁會主祕劉連登說，梓官區漁會既有的冷鏈大樓，建物老舊，也超過使用年限，加上早期規畫的內部動線，已不符合現今漁獲處理的需求，經常要靠人力搬運，費時又不便，此外，保溫的設備與結構出現損壞，效能已大幅下降，並且漁產品容量空間也有限。

劉還說，若重建新的冷鏈大樓，不僅能幫助漁民加大漁獲處理及存放量能，更有助於穩定價格，更能提升魚產品質。