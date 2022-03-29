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中華民國紅十字總會贈金醫「救命神器」盼提升防疫能量

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
中華民國紅十字會今天捐贈金門醫院1台「救命神器」與2台電子影像喉頭鏡影。記者蔡家蓁／攝影
中華民國紅十字會今天捐贈金門醫院1台「救命神器」與2台電子影像喉頭鏡影。記者蔡家蓁／攝影

疫情期間，藝人賈永婕向企業界求助募得252台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），讓這款儀器瞬間被各界關注！中華民國紅十字會今天也捐贈金門醫院1台「救命神器」與2台電子影像喉頭鏡，希望為前線醫療防疫再增添利器，降低醫護人員被感染風險。

捐贈儀式今天在衛生福利部金門醫院1樓藝文大廳舉行，由中華民國紅十字總會賑濟處長顧義發代表致贈，金門醫院長侯重光回贈感謝狀。金門縣紅十字會長洪國正、副會長林再求、常務監事方天吉和總幹事陳忠飛等人見證。

顧義發表示，中華民國紅十字會為強化防疫能量，除了積極捐贈醫療用口罩、酒精、隔離衣、護目鏡及額溫槍等防疫物資給第一線防抗疫人員與機構外、也不忘關懷偏鄉離島醫療量能，陸續捐贈俗稱「插管神器」的電子影像喉頭鏡給宜蘭羅東博愛醫院、部立澎湖醫院、連江縣立醫院後；此次再次捐贈1台經鼻高流量氧氣供應系統(HFNC)與2台電子影像喉頭鏡給金門醫院，為前線醫療防疫再增添利器。

侯重光表示，紅十字會捐贈的醫療設備是醫療前線所需的抗疫利器，是保護第一線工作人員安全的儀器，也是病人的「救命神器」，侯重光指出，高流量氧氣鼻導管裝置系統，可提供重症病患穩定且高流量的氧氣濃度，維持正壓通氣，減少肺泡塌陷，增加氣體交換，協助患者渡過缺氧的階段，此外，透過控制溫溼度，讓患者較容易將痰咳出，減少呼吸道不必要的損傷，最重要的是，相較於傳統的非侵襲性呼吸器，HFNC可減少醫護同仁們被感染的風險及環境的污染。

而電子影像喉頭鏡更是號稱「插管神器」，可以提供即時、清晰的插管影像，大大降低插管難度，可避免近距離對病患插管，降低口沫傳染疾病的風險，而這些醫療儀器為醫療團隊帶來更大的力量，金門醫院由衷感謝紅十字會大力的支持與捐贈，在防疫期間共同提升金門醫院的救護量能，齊心守護縣民的健康。

中華民國紅十字會今天捐贈金門醫院1台「救命神器」與2台電子影像喉頭鏡，與會人員見證合影。記者蔡家蓁／攝影
中華民國紅十字會今天捐贈金門醫院1台「救命神器」與2台電子影像喉頭鏡，與會人員見證合影。記者蔡家蓁／攝影
中華民國紅十字會今天捐贈金門醫院1台「救命神器」與2台電子影像喉頭鏡。記者蔡家蓁／攝影
中華民國紅十字會今天捐贈金門醫院1台「救命神器」與2台電子影像喉頭鏡。記者蔡家蓁／攝影
金門醫院長侯重光頒發感謝狀給中華民國紅十字總會，由該會賑濟處長顧義發代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門醫院長侯重光頒發感謝狀給中華民國紅十字總會，由該會賑濟處長顧義發代表接受。記者蔡家蓁／攝影

金門 紅十字會

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