避免刻意重複領旗津券 輪渡站加強巡查勸導

高市府發放旗津券提振商機，只要搭渡輪到旗津玩就可獲得100元旗津券，但最近有部分民眾被發現重複排隊領取惹議。市府表示，將研擬刷卡檢核機制，另輪渡站人員也會加強巡查勸導。

旗津年初受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，生意慘淡，市府從3月11日至4月5日推出搭渡輪到旗津發放100元旗津券活動，盼吸引遊客回籠。

不過旗津券推出時並未限制領取次數，也不記名發放，有部分民眾被發現刻意搭渡輪來回排隊重複領取，導致隊伍經常大排長龍，引發其他遊客不滿。

鼓山輪渡站站長陳伯昌今天接受媒體訪問表示，旗津券發放至今，確實有重複排隊領取現象，但近日加強巡查勸導已有改善，以往旗津券大概下午4時就發完，今天可能到下午5、6時才會發完。

陳伯昌說，重複領取者多為持敬老卡的長者，有些人還會變裝，但為了和氣，工作人員也只能耐心勸離，拜託他們不要重複領取。

市府經發局接受中央社記者訪問表示，刻意重複排隊領取行為，可能讓其他遊客領不到券，為了讓更多遊客能領券，會與電子票證業者研擬刷卡的檢核機制，同時現場工作人員也會加強巡查勸導，盼讓資源發揮最大效用。