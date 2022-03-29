高雄市包租代管媒合率敬陪末座 林于凱促改善

在社會住宅無法滿足弱勢族群需求下，政府推包租代管與住屋租金補貼政策。議員林于凱指出，包租代管不理想，兩者效應相差十倍之多，高雄市去年投入1億預算，但只有成功媒合1518戶，六都中敬陪末座。市府都發局表示，受限人力不足導致績效不如預期，代辦廠商已增加人力；第三期社會住宅包租代管計畫增加身心障礙者及65歲以上老人換居方案，會加強宣導加強媒合，以達年度目標。

高市議會今日進行工務部門業務質詢。議員林于凱指出，住宅租屋補貼一年可媒合1萬6381戶，包租代管卻只有1518戶；106年包租代管開辦至今，高雄市5年只媒合3129戶，成效在六都當中敬陪末座，以包租代管3.0的數據來看，桃園市六都最高，高雄媒合戶數僅是桃園的十分之一。

林于凱說，桃園市有5家業者經營包租代管，高雄市僅有1家，而且桃園提出「以屋換屋」政策，由包租代管業者協助高樓層的年長及身障者找尋符合生活所需的低樓層住宅，再將空出住宅納入包租代管，貼心做法讓屋主有租金收入又滿足生活需求，值得高雄市借鏡。

此外，林于凱認為應該連結社宅與社福資源，打破只有家戶可以承租的規範，讓非營利法人向市府承租社宅，再轉租給年長者、身障者、街友、特殊家庭等弱勢戶。