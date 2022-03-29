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為小朋友賀節 金門翁明海翁明惠兄妹贈文具給家扶兒童
家住在金寧鄉盤山村的翁明海、翁明惠兄妹，長期關懷家扶兒童，選在兒童節前夕，兄妹兩人今天帶著文具禮盒118組及防疫筆236隻前往金門家扶中心，贈給家扶中心受助的弱勢兒童，預計有118個幼童可受惠，兒童節禮物由家扶中心主任李桂平代表接受。
翁明海表示，近年雖受疫情的影響，但是心中仍掛念著家扶中心的受助家庭和孩童們，今年仍舊張羅出118組對兒童比較有用處及他們比較喜歡的文具組，透過家扶中心發送給孩子們，希望能實際關心到孩童們，並協助他們在學習和教育上，能盡到一點心力。
李桂平指出，翁明海、翁明惠兄妹常年幫助家扶中心的弱勢孩童，每年在兒童節前，都會親自採買兒童節禮物，希望小朋友會喜歡，也要能對小朋友有實際的幫助，真的很有心，也希望孩童拿到此份禮物，會喜歡及使用。
李桂平也提到，翁明惠長期在家扶中心展愛志工隊服務，也是志工隊中資深的義工，一通電話就有如救火隊，馬上到家扶中心報到，解決了中心當下人力不足的部分，舉凡例行的寒冬送暖園遊會、家庭親子活動、臨時的饅頭義賣活動和種種的臨時性的活動，皆可看到她忙碌吆喝的身影。
金門家扶中心表示，這一份兒童節禮物，是今年家扶中心孩子們收到的第一份兒童節禮物，大家備感珍惜與感謝；家扶中心希望透過翁明海、翁明惠兄妹，這一份對地方弱勢兒童的博愛精神，能藉以拋磚引玉，喚起地方對弱勢族群的關懷和鼓勵，讓每個小朋友都能擁有同樣快樂的兒童節。
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