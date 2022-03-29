快訊

疫情多點爆發「是警訊」為何不升級？陳時中這樣說

威爾史密斯打人 妮可基嫚嚇到「下巴掉下來」實情曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為小朋友賀節 金門翁明海翁明惠兄妹贈文具給家扶兒童

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
家住在金寧鄉盤山村的翁明海（左）、翁明惠（右）兄妹，今天帶著文具禮盒贈給家扶中心受助的弱勢兒童，由家扶中心主任李桂平（中）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
家住在金寧鄉盤山村的翁明海（左）、翁明惠（右）兄妹，今天帶著文具禮盒贈給家扶中心受助的弱勢兒童，由家扶中心主任李桂平（中）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

家住在金寧鄉盤山村的翁明海、翁明惠兄妹，長期關懷家扶兒童，選在兒童節前夕，兄妹兩人今天帶著文具禮盒118組及防疫筆236隻前往金門家扶中心，贈給家扶中心受助的弱勢兒童，預計有118個幼童可受惠，兒童節禮物由家扶中心主任李桂平代表接受。

翁明海表示，近年雖受疫情的影響，但是心中仍掛念著家扶中心的受助家庭和孩童們，今年仍舊張羅出118組對兒童比較有用處及他們比較喜歡的文具組，透過家扶中心發送給孩子們，希望能實際關心到孩童們，並協助他們在學習和教育上，能盡到一點心力。

李桂平指出，翁明海、翁明惠兄妹常年幫助家扶中心的弱勢孩童，每年在兒童節前，都會親自採買兒童節禮物，希望小朋友會喜歡，也要能對小朋友有實際的幫助，真的很有心，也希望孩童拿到此份禮物，會喜歡及使用。

李桂平也提到，翁明惠長期在家扶中心展愛志工隊服務，也是志工隊中資深的義工，一通電話就有如救火隊，馬上到家扶中心報到，解決了中心當下人力不足的部分，舉凡例行的寒冬送暖園遊會、家庭親子活動、臨時的饅頭義賣活動和種種的臨時性的活動，皆可看到她忙碌吆喝的身影。

金門家扶中心表示，這一份兒童節禮物，是今年家扶中心孩子們收到的第一份兒童節禮物，大家備感珍惜與感謝；家扶中心希望透過翁明海、翁明惠兄妹，這一份對地方弱勢兒童的博愛精神，能藉以拋磚引玉，喚起地方對弱勢族群的關懷和鼓勵，讓每個小朋友都能擁有同樣快樂的兒童節。

家住在金寧鄉盤山村的翁明海、翁明惠兄妹，今天帶著文具禮盒除了贈給家扶中心的弱勢兒童外，也贈送給母校金鼎國小的學弟妹。記者蔡家蓁／攝影
家住在金寧鄉盤山村的翁明海、翁明惠兄妹，今天帶著文具禮盒除了贈給家扶中心的弱勢兒童外，也贈送給母校金鼎國小的學弟妹。記者蔡家蓁／攝影
盤山村的翁明海（右）、翁明惠（中）兄妹，今贈文具禮盒給家扶中心受助的弱勢兒童，家扶中心主任李桂平（左）贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
盤山村的翁明海（右）、翁明惠（中）兄妹，今贈文具禮盒給家扶中心受助的弱勢兒童，家扶中心主任李桂平（左）贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影

家扶中心 兒童節 金門

延伸閱讀

北高家扶中心辦在職訓練課程 替寄養家庭分憂解勞

影／另類溫馨兒童節餐 這所國小豬排餐藏貓膩

兒童節到！南投埔里學童玩生態 還能看免費電影

淡海輕軌4/2起一連4天小朋友免費搭 歡慶兒童節

相關新聞

為小朋友賀節 金門翁明海翁明惠兄妹贈文具給家扶兒童

家住在金寧鄉盤山村的翁明海、翁明惠兄妹，長期關懷家扶兒童，選在兒童節前夕，兄妹兩人今天帶著文具禮盒118組及防疫筆236...

北高家扶中心辦在職訓練課程 替寄養家庭分憂解勞

高雄市政府社會局委託北高雄家扶中心分別在3、4月間辦理為期10天、14單元的寄養家庭在職訓練，邀請多名醫師、諮商心理師、...

被指引進藍營撕裂民進黨 周春米要莊瑞雄莫忘小英重話

民進黨屏東縣長初選民調將在4月6日至8日展開民調，參加初選的立委鍾佳濱今天指控對手立委莊瑞雄在宣傳影片中提到「就像201...

陳玉珍積極協調下 中央將補助金沙之心自行車道1300萬

在金門騎自行車是一件很愉快的事，先前傳出金沙之心自行車道優化工程，因交通部補助預算有限，無法在今年與其他兩項自行車道優化...

高雄輔導街友製作艾草條 小小技能重建信心

高雄市有367位冊列街友，其中64人安置在三民及鳳山2處街友服務中心。市府社會局指出，三民街友中心去年起與台東鹿野耕食宿...

民代憂充電樁不足 高雄工務局：7月起新大樓要預留

國際逐步禁售燃油車，台灣也預計2035年、2040年推動機車與汽車全面電動化。高市議員林于凱指出，電動車數量增加，公寓大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。