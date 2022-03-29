北高家扶中心辦在職訓練課程 替寄養家庭分憂解勞

高雄市政府社會局委託北高雄家扶中心分別在3、4月間辦理為期10天、14單元的寄養家庭在職訓練，邀請多名醫師、諮商心理師、特教背景老師、親職教育及幼保護理相關老師親授秘訣，提高養家庭教養量能及信心，同時紓解寄養家庭辛勞。

寄養家庭在職訓練課程，安排必修的性創傷、性教育議題，還增加居家安全及緊急救護課程；另規畫創傷知情、寄養法律實務探討、特殊兒少教養及照顧技巧、情緒障礙孩子的陪伴與相處方法。

同時開設嬰幼兒遊戲專業知能課程，替寄養童特殊性量身訂製，讓寄養父母深入了解孩子情緒行為及因應方式，也學習將教養技巧運用於日常生活中。

課程中，一名照顧腦性麻痺兒童的曾媽媽分享，若沒積極替孩童復健與練習，發展就易產生停滯，此外因疾病孩子對飢餓沒有知覺，也會讓照顧者帶來壓力。

專業醫師也說明，寄養媽媽需了解孩童的氣質做起，從根本應對，並孰悉特殊兒少教養及照顧技巧，就能對孩子的需求做出較適當反應。