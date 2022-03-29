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被指引進藍營撕裂民進黨 周春米要莊瑞雄莫忘小英重話

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
民進黨屏東縣長初選民調倒數9天，參選加的立委周春米（左起）、鍾佳濱和莊瑞雄3人今天隔空激烈交鋒。記者潘欣中／攝影
民進黨屏東縣長初選民調倒數9天，參選加的立委周春米（左起）、鍾佳濱和莊瑞雄3人今天隔空激烈交鋒。記者潘欣中／攝影

民進黨屏東縣長初選民調將在4月6日至8日展開民調，參加初選的立委鍾佳濱今天指控對手立委莊瑞雄在宣傳影片中提到「就像2019年民進黨的總統初選，我們一起站出來力挺小英」，恐陷小英於不義；莊瑞雄回應反指，「現在撕裂民進黨的是引進國民黨力量的人」；被莊直指和藍營勾結的立委周春米，提醒莊瑞雄不要忘記小英講過不要破壞黨內團結、讓她成為失敗黨主席的重話。

莊瑞雄日前在電視政見會上即秀出國民黨籍屏東縣議長周典論和涉貪解職的屏東市長林恊松等人照片，直指國民黨地方派系勢力已介入民進黨縣長初選，這幾天透過電視廣告和臉書爭取選民支持，鍾今天指控影片中陳述「就像2019年民進黨的總統初選，我們一起站出來力挺小英」，將自己直接與小英總統劃上等號，恐陷蔡英文於行政不中立的處境；莊瑞雄回應，沒有一句是不實，也沒有任何撕裂。

莊瑞雄說，今天更感謝全國小英之友會總會長帶領各縣市總會長到屏東為他加油；現在撕裂民進黨的是引進國民黨力量的人，受害不只是他，相信鍾佳濱也感同深受，現在捍衛屏東民進黨，只能靠鍾佳濱委員與他，相信這是他們共同的價值。

對此，周春米說，莊瑞雄砸大錢在電視上播廣告，驚動大家，請他記住小英說過的重話，「不要破壞黨內的團結， 讓小英成為失敗黨主席」；3人最後不論是誰出線，小英總統和賴副總統都會全力支持，為民進黨贏得最後勝利，在地方流汗水，實實在在做事，就是維護民進黨的價值，榮耀屏東；黨內初選就是全民調，全民調的立法意旨就是爭取全民支持，做不分藍綠的全民縣長，這也是屏東鄉親給他們的責任。

民進黨 屏東縣 莊瑞雄

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