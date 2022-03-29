陳玉珍積極協調下 中央將補助金沙之心自行車道1300萬

在金門騎自行車是一件很愉快的事，先前傳出金沙之心自行車道優化工程，因交通部補助預算有限，無法在今年與其他兩項自行車道優化工程一併規劃設計，金門立委陳玉珍今天表示，從審查交通部預算時就緊盯著該案，要求交通部公路總局應一併納入補助；上週公路總局再次召開補助案協調會議，最終評選委員會同意「金沙之心自行車道優化工程」納入交通部的計畫補助。

為推廣自行車漫遊及打造低碳金門島的目標，金門縣政府在去年底向交通部公路總局提報3項提案，包括金沙之心自行車道優化工程、金門縣自行車道多元路網串聯優化工程、金寧鄉自行車道升級暨多元路線整合推動計畫，內容則涵蓋全島自行車道路線的標誌號牌、安全解說設施優化升級、補給站建置以及部分路段完整連結、破損鋪面改善強化等項目。

其中，金門縣自行車道多元路網串聯優化工程及金寧鄉自行車道升級暨多元路線整合推動計畫順利獲得中央補助，金沙之心自行車道優化工程則因補助預算有限遭到延後補助辦理。

陳玉珍再得知此訊息後，立即找上交通部公路總局協調此案，陳玉珍表示，金東的建設向來就比較落後於金西的發展，本應該在中央補助上獲得更多協助。況且自行車道應整體規劃，不可能騎出了金寧，到了金沙就出現中斷，這樣在觀光推展上不但難以行銷，對金東發展也有不利的影響，期盼交通部公路總局能夠重視。

陳玉珍辦公室表示，在審查交通部預算時，要求交通部應針對金沙之心自行車道優化工程補辦評選會議後，公路總局在上週正式召開評選會議，金沙鎮長吳有家也親自帶隊在會議上說明工程的必要性及對金沙地區發展的重要性。

最終評選委員會同意「金沙之心自行車道優化工程」納入交通部的計畫補助中，待金門縣政府彙整評選意見及辦理情形後，再另函通知核定補助經費。至於後續工程細部設計審查階段，再請金門縣政府邀集交通部運研所、觀光局、公路總局養護工程處一併協助檢視。