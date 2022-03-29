手作艾草條翻轉人生 高雄創新就業助街友自立

一根艾草條翻轉街友人生，高雄市社會局近年推動小型特色創新就業輔導方案，其中手作艾草條最受歡迎，今年更因此獲獎。街友「阿成」更坦言不但做出興趣，生活也終於有了目標。

高雄市政府社會局為協助街友逐步就業自立，除結合勞政單位媒合就業機會，也推動特色就業輔導方案，協助就業能力不足的街友。

其中，「阿成」因長期流浪導致罹癌身體不佳，需持續就醫治療。但他看到街友中心開辦艾草條課程後，主動向社工表達想要參加。他目前已能製作出符合銷售標準產品，且固定提供產量，從去年10月迄今已淨賺約新台幣1萬5000元左右，慢慢靠著艾草條重拾信心。

高雄市社會局今天上午召開記者會，並邀請「阿成」分享包裹艾草條細節。他在會中表示，做這個要很細心，做快不行，只要用破宣紙就得重新來過。看似簡單步驟其實手續繁瑣，製作1根艾草條就要花半小時時間。

「阿成」接受媒體聯訪時指出，「我是在這裡救起來的，不然差點就沒了」，他因疾病纏身沒辦法出去工作，所幸在這裡重獲新生。如今他做出興趣，現在也慢慢在存錢，生活終於有了目標。

高雄市三民街友中心主任范俊賢表示，當初在設計輔導街友就業方案時，希望以少人、精緻化方案輔導技能，讓街友自主製作銷售。

范俊賢指出，雖然遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但街友們也利用時間不斷練習操作，原本參與的6人中有4人已能獨立做出有水準產品，讓中心能將產品作為對外行銷公關試用。

范俊賢說，社會局去年11月發現艾草條成品後大力幫忙推廣給企業訂購，此方案也恰好在今年榮獲111年南高屏地區社工專業人員表揚「年度小型方案獎」。

范俊賢表示，預計在今年5到6月會有第2批開班授課，屆時「阿成」更有可能變成助教，讓「阿成」除了具有製作艾草條技能，也能培養講師經驗。

高雄市三民街友中心自去年4月起與來自台東鹿野耕食宿的艾草條達人產業合作，使用天然、無化學成分材料，經過一連串就業技能訓練、反覆練習及嚴格品管監控下，由街友獨立製作，生產大批艾草條產品販售。

此方案從去年訓練到今年2月底，產品已銷售出近10萬元營收，更吸引多間企業及民間團體認購。