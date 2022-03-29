高雄輔導街友製作艾草條 小小技能重建信心

高雄市有367位冊列街友，其中64人安置在三民及鳳山2處街友服務中心。市府社會局指出，三民街友中心去年起與台東鹿野耕食宿合作開發艾草，因商品受肯定，目前已銷售近10萬元，前後共11位街友參與，其中1人離開街友中心就業自立，今年將開第二班，繼續輔導街友朝自立之路邁進。

高雄市府推動小型特色創新就業輔導方案協助街友自立，去年4月起，高雄市三民街友中心與台東鹿野耕食宿的艾草條達人合作，訓練街友使用天然、無化學成分材料製作艾草條，產品上市後受肯定，吸引不少公司及民間團體認購。

三民街友中心指出，從去年至今，共有11位街友參與生產計畫，其中1人離開街友中心外出自立，目前2位街友持續努力生產中；艾草條上市後，截至今年2月底，產品已銷售出近10萬元營收，近日更獲得111年南高屏地區社工專業人員表揚「年度小型方案獎」，今年將開第二班，持續協助街友就業自立。