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金門醫院獲贈「救命神器」 提升防疫量能

中央社 / 金門縣29日電

中華民國紅十字會今天捐贈金門醫院電子影像喉頭鏡和高流量氧氣鼻導管裝置系統（HFNC）；院方表示，這些「救命神器」可降低醫護人員被感染風險，為醫療團隊帶來更大的力量。

捐贈儀式上午在衛生福利部金門醫院1樓藝文大廳舉行，中華民國紅十字總會賑濟處長顧義發代表致贈，金門醫院長侯重光回贈感謝狀。金門縣紅十字會長洪國正、常務監事方天吉和總幹事陳忠飛等人見證。

顧義發致詞表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，紅十字會不忘關懷偏鄉離島醫療量能問題，捐贈1台HFNC與2台俗稱「插管神器」的電子影像喉頭鏡給金門醫院，為前線醫療防疫再增添利器。

侯重光表示，紅十字會捐贈的醫療設備是醫療前線所需的抗疫利器，是保護第1線工作人員安全的儀器，也是病人的「救命神器」。

侯重光指出，HFNC可提供重症病患穩定且高流量的氧氣濃度，維持正壓通氣，減少肺泡塌陷，增加氣體交換，協助患者渡過缺氧的階段；相較傳統的非侵襲性呼吸器，可減少醫護人員被感染風險及環境污染。

侯重光當場示範操作電子影像喉頭鏡說，這項配備可提供即時、清晰的插管影像，降低插管難度，避免近距離對病患插管，降低口沫傳染疾病風險。他感謝紅十字會支持與捐贈，在防疫期間共同提升金門醫院救護量能，守護縣民健康。

金門 紅十字會 醫護人員

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