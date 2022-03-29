110年十大績優農業產銷班 高雄永安石斑表現亮眼

110年度「全國十大績優農業產銷班」評選出爐，高雄市永安區石斑魚產銷班第9班在全國農作等各類別共5999個農業產銷班中脫穎而出，是全台唯一以漁業類別獲選的產銷班。

110年度「全國十大績優農業產銷班」昨天在農委會舉行頒獎典禮，由行政院長蘇貞昌頒發匾額、當選證書及獎金給所有得獎的產銷班。

高雄市海洋局今天發布新聞稿表示，永安區石斑魚產銷班第9班於全國農作、畜牧、漁業、休閒農業及養蜂類別等共5999個農業產銷班中脫穎而出，是全台唯一以漁業類別獲獎的產銷班，也是高雄市所屬漁業產銷班繼102年後再次入選全國十大績優農業產銷班。

高雄市海洋局指出，永安區石斑魚產銷班第9班臥虎藏龍，由從事養殖事業40多年的班長蔡蘇麗華領軍，帶領第2代養殖青年發揮各自專長，投入現有養殖技術領域，班員間互助合作也傳承分享實務經驗，促進青農養殖技術建立。

產銷班青農並將養殖技術標準作業程序（SOP）資訊化管理，建立「Tfish台潮魚集」品牌，提高水產品附加價值，以地產地銷與經營品牌等模式，打開通路與商機。

高雄市海洋局表示，高雄漁業發達，全市共計35個漁業產銷班，永安區漁會所輔導水產養殖班有11班，這次由永安區石斑魚產銷班第9班獲選全國十大績優農業產銷班，帶動水產養殖業升級，漁會角色功不可沒。

高雄市海洋局長張漢雄指出，市府加強輔導漁業產銷班組織企業化、資訊化及制度化，也希望藉由得獎產銷班的成功經驗，帶動整體養殖漁業發展。