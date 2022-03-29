快訊

併購家樂福？ momo：統一第一輪談不成才輪到我

烏克蘭戰報：俄國放棄「去納粹化」的新停火談判？

高雄大社、楠梓30日起停水 逾4.1萬戶受影響

中央社 / 高雄29日電

台灣自來水公司為執行破管漏水搶修工程，公告明天上午10時至31日上午9時，大社區全區含大社工業區及楠梓區8里將停水，影響戶數達4萬1364戶。

台灣自來水公司公告表示，因搶修破管漏水，30日上午10時至31日上午9時，大社區全區含大社工業區，及楠梓區東寧里、享平里、惠楠里、清豐里、五常里、惠豐里、中陽里、稔田里將停水，統計影響戶數達4萬1364戶。

此外，從昨天晚上10時起至今天晚上9時，台灣自來水公司也因配合公路局道路拓寬工程辦理管線改遷工程，彌陀區、梓官區全區及岡山區協和里、後協里、信義里、仁壽里、福興里、壽峰里、前峰里、石潭里、寶米路（八寶橋至光潭路沿線巷弄內用戶）停水，影響約3萬1000戶。

台灣自來水公司提醒民眾，須提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源。

剛恢復供水時，須將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水；管線末端或高地區用戶，可能會因水壓較低致延遲供水；如果恢復供水後仍無水可用，可通知水公司，將派專人到府服務。

停水 漏水 社工

延伸閱讀

天玉集團第3場危老建案動土 楠梓「天大五期」完工再售

高雄3區明停水23小時 影響3萬多戶

先儲水！桃園龜山區文化里明停水11小時 影響2500戶

宜市礁溪頭城自16日晚間11點區域停水4小時 影響2萬戶

相關新聞

新台17線十幾年未完工 方信淵：難道要等國民黨執政？

貫通北高雄與楠梓、左營地區的新台17線施工多年尚未完工。高市議員方信淵今天指出，這條道路對未來交通動線很重要，規畫十幾年...

「爸爸在哪？」抱起孩子看牌位 高市春祭禮遺族來悼祭

今天是329青年節，高雄市民政局今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，由副市長史哲擔任主祭，市府官員、軍方代表等人陪祭，場面莊嚴...

陳玉珍積極協調下 中央將補助金沙之心自行車道1300萬

在金門騎自行車是一件很愉快的事，先前傳出金沙之心自行車道優化工程，因交通部補助預算有限，無法在今年與其他兩項自行車道優化...

高雄輔導街友製作艾草條 小小技能重建信心

高雄市有367位冊列街友，其中64人安置在三民及鳳山2處街友服務中心。市府社會局指出，三民街友中心去年起與台東鹿野耕食宿...

民代憂充電樁不足 高雄工務局：7月起新大樓要預留

國際逐步禁售燃油車，台灣也預計2035年、2040年推動機車與汽車全面電動化。高市議員林于凱指出，電動車數量增加，公寓大...

屏菸文化基地 4/1起售票 大型裸視3D海龜動畫亮相

由屏東菸葉廠化身為沉浸式博物館群的「屏菸1936文化基地」，2月25日開幕後免費參觀，各館以歷史人文結合光影藝術、科技互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。