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屏東電影節首獎「三層仔」 義大利亞洲電影節入選

中央社 / 屏東縣29日電

2020屏東電影節首獎「三層仔Mango meets meat」，講述祖孫3代記憶中的味道，獲得義大利Pramana亞洲電影節評審青睞，成為唯一入選的台灣電影，將與22部電影於義大利展出。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，第1屆Pramana亞洲電影節（The first edition of Pramana Asian FilmFestival）在義大利南部卡拉布里亞舉行，為非競賽類影展，主要是為推廣東方電影與文化，並且破除西方人對東方大量錯誤的刻板印象。

縣府表示，這次「三層仔Mango meets meat」從300多部國際電影作品中脫穎而出，是亞洲文化電影受到肯定，也是屏東電影節活動開辦以來，首次獲得國外認可的短片作品。

縣長潘孟安表示，屏東電影節辦理初衷即在培育影視人才，提供創作競賽平台讓影視從業相關人員有一展長才的機會與累積創作能量的經驗，感謝「三層仔Mango meets meat」導演楊孟桓的努力，也讓國際再度看見屏東。

縣府表示，「三層仔Mango meets meat」是來自屏東縣長治鄉的楊孟桓所製，於2020屏東電影節奪得首獎、最佳攝影、最佳導演及最佳男主角獎項，是那一屆電影節最大贏家，劇中男主角為了父親記憶中的滷肉滋味，辛苦找尋爺爺的滷肉獨門配方，在尋覓過程中，品嚐了3代男人記憶裡的甜鹹滋味。

電影 屏東縣政府 義大利

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