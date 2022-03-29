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民代憂充電樁不足 高雄工務局：7月起新大樓要預留

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員林于凱關心公寓大樓的電動車充電樁跟不上腳步。記者徐白櫻／翻攝
高市議員林于凱關心公寓大樓的電動車充電樁跟不上腳步。記者徐白櫻／翻攝

國際逐步禁售燃油車，台灣也預計2035年、2040年推動機車與汽車全面電動化。高市議員林于凱指出，電動車數量增加，公寓大廈充電樁卻趕不上腳步，現行法規須先經由管委會同意才能設置，政府鼓勵國人採買電動車，但沒有充電樁如何使用。工務局長楊欽富表示，今年7月起，新蓋大樓必須預留充電樁位置，原有公寓大樓的規範由立法院修法中。

高市議會今天進行工務部門質詢。時代力量議員林于凱指出，國際逐步禁售燃油車， 歐盟預計2035年禁用燃油車，德國、印度也宣布2030年禁用燃油車，台灣在2017年宣布2035年新售機車全面電動化、2024年汽車全面電動化。

林于凱說，目前大樓居民要管委會同意才設充電樁，去年立委趙天麟提案修正公寓大樓管理條例，主當在無正當理由下，區分管理權人不得拒絕裝充電樁，目前僅通過一讀；政府鼓勵國人採買電動車，但沒有充電樁如何使用？

工務局長楊欽富回應，大樓設充電樁是趨勢，鼓勵大家開電動車，但不是每個人都需要，今年7月後，高市建管法規要求建設公司新蓋大樓必須預留充電樁位置；至於居民擔心大樓設充電樁電力的安全性，因涉及配電設施及區域電網問題，需要台電公司與業者合作評估。此外，現在公寓大廈充電樁須由大樓管委會同意，立法院正在修法中，工務局對充電樁樂觀其成，也會盡力去協助使用者。

林于凱表示，電動車產業夯，台灣若沒有足夠充電樁，只能賣國外，這是不是好的產業模式；北市在2021年設輔導團隊免費諮詢，建議市府成立諮詢專區，也可透過區權會輔導說明會進一步向大住戶說清楚講明白。

立法院 員林 時代力量

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