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高雄60覺民幹線公車4/2免費搭乘 歡慶兒童節

中央社 / 高雄29日電

慶祝兒童節，高雄市交通局推「4月2日60覺民幹線公車免費搭」活動，當天搭乘60公車上車刷卡均不扣款、上午9時至中午12時在「科工館站」下車還送1包乖乖，鼓勵連假親子出遊。

高雄市政府交通局今天發布新聞稿指出，配合高雄市社會局4月2日將在兒童福利服務中心舉辦「泡泡派對」活動，將推出「4月2日60覺民幹線公車免費搭」，希望民眾攜家帶眷搭乘60公車參與「泡泡派對」，也藉此培養兒童搭乘大眾運輸習慣。

高雄市交通局運輸管理科長蕭宛琳對中央社記者表示，民眾4月2日當天均可免費搭乘60公車，但上車仍要刷卡，只是不會扣款；當天上午9時至中午12時搭乘60公車在「科工館站」下車的民眾，還可領到1包乖乖，送完為止。

此外，4月2日起至明年3月31日止，搭乘60公車於「科工館站」下車的民眾，還可向駕駛長領取科工館門票（不含付費特展）7折折價券，持券可購買科工館展示廳成人票新台幣70元（原價100元）或學生票50元（原價70元）。

交通局表示，目前高雄刷電子票證搭公車有「一日兩段吃到飽」及「捷運2小時內轉乘公車票價優惠3元」與「公路客運單趟最高自付額60元」等優惠，掃「QR Code乘車碼」也有相同優惠，歡迎民眾在連假期間多搭公車出遊。

公車 高雄市 連假

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