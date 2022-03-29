金門修復國定古蹟彩繪有成 4/9辦講座分享經驗

金門縣文化局今天表示，4月9日將舉辦「傳統彩繪工藝暨古物保存教育」講座，分享縣內國定古蹟蔡氏家廟及宗祠的門神彩繪修復經驗，並邀文資學者專家主講，推廣文資保存觀念。

文化局發布新聞稿指出，依據「金門縣國定古蹟瓊林蔡氏祠堂彩繪調查研究」成果，蔡氏家廟（大宗）與新倉上二房十一宗祠這2對門神彩繪所使用較古老的顏料，例如有鉛丹、砷銅綠、鋅白等。

其中，砷銅綠顏料的發現，具有定年與後續修復意義，並由此推論繪製年代可能為西元1840年後到1900年前後間，進一步推測為台灣目前唯一使用此顏料的最早門神，因此擇定這2對門神為最重要保存修護目標。

文化局表示，2017年以文化部補助辦理「瓊林蔡氏千年聚落風華再現再造歷史現場專案」經費，執行「國定古蹟瓊林蔡氏祠堂－蔡氏家廟（大宗）與新倉上二房十一宗祠門神彩繪修復案」。

修護重點為「原樣保存修復」為主，文化局同時規劃另案執行蔡氏家廟（大宗）與新倉上二房十一氏宗祠門神彩繪復原臨摹案。

文化局指出，為尊重地方民俗及宗教因素，修復完成的門神已於2019年10月再安置回原家廟；而復原臨摹完成的2對門神也在2021年1月送返金門，在金門歷史民俗博物館「打開金門」主題的第一展場陳展。

文化局長許績鑫表示，在進行多項重要建築彩繪文化資產修復時，原件修復後需移地保存，或是原有彩繪已剝落失去光彩的條件下，以復原臨摹方式依原貌、原比例繪製彩繪已經行之多年，且獲國際保存修復界的認同。

文化局指出，4月9日「傳統彩繪工藝暨古物保存教育」講座，將邀請文資學者專家陳淑華、邵慶旺、范定甫及李麗芳從文化資產保存、維護的不同角度，帶領大家重新認識傳統彩繪工藝與古物的保存，推廣文化資產保存正確觀念。

講座現場並有專業導覽，讓大家親臨現場一賭復原臨摹完成的2對四扇門神。講座報名網址。