屏菸文化基地 4/1起售票 大型裸視3D海龜動畫亮相

由屏東菸葉廠化身為沉浸式博物館群的「屏菸1936文化基地」，2月25日開幕後免費參觀，各館以歷史人文結合光影藝術、科技互動的沉浸式體驗和戶外充滿南國風情的熱帶植物廊道，吸引近50萬的參觀人次，縣文化處再以屏東豐富海洋文化，透過時下最夯的裸視3D技術，在屏東菸葉館外牆L形大型螢幕打造出大海龜和黑鮪魚乘浪遨遊的屏東水族箱，大海龜彷彿要衝出水面的視覺效果，立體逼真，4月1日起售票營運。

2004年關廠，2017年登錄為歷史建築的屏東菸葉廠，縣府向中央爭取3.7億元改造活化，以文化基地再造重生的「屏菸1936文化基地」，先開放「屏東菸葉館」、「屏東客家館」、「大武山特展」和「故宮魔幻山水歷險展」4座館區，夜間還有光環境、噴水池水舞等；第二階段將有原民館、縣立美術館、典藏庫房、兒童探索館、文化資產建材庫房等，預定年底完成。

縣文化處表示，4月1日起採售票入館，購買「屏東菸葉館」、「屏東客家館」常設展票，即送沉浸式特展參觀票，除屏東縣民、身心障礙及1名陪同者、2歲以下幼兒免票參觀，票價全票199元、優惠票（12歲以下孩童、65歲以上長者、屏東藝遊卡會員、博物館學會以及20人以上團體票等）129元，大宗購票另享優惠；周一休館休園，周二至周四開放時間上午9時至晚上6時，周五至周日上午9時至晚上9時，平日僅接受20人以上預約導覽，假日定時導覽上午10時30分及下午3時30分。