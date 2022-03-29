新台17線十幾年未完工 方信淵：難道要等國民黨執政？

貫通北高雄與楠梓、左營地區的新台17線施工多年尚未完工。高市議員方信淵今天指出，這條道路對未來交通動線很重要，規畫十幾年還沒完成，台積電將進駐，重大建設跟不上腳步，要求4年內完成到道路開闢。工務局長楊欽富指出，南段德民路至中海路近2公里路程，國防部已經同意，其餘路段會盡量跟中央協商。

高市政2008年擬定新台17線道路規畫，從橋頭區典昌路至左營區南門圓環，全長約7公里，以德明路分南北段施工開闢，北段第2期工程預計今年3月完工。南段尚未動工，主要穿越左營軍區與舊社區進入市區，截彎取直的道路可縮短高雄大學城通往美術館距離，完工後車程縮短到15分鐘，快速串連楠梓、左營與中油高煉廠。

高市議會今日進行工務部門質詢。議員方信淵指出，原台17線道路擁擠，新台17線道路對外來交通動線很重要，南段部分對軍方設施沒有阻礙，何況高雄市與中央都是民進黨執政，這時不做要等到何時？難道要等到國民黨執政才做嗎？他要求4年內要完工，以符合民眾期待。

工務局長楊欽富答詢說，這是艱鉅的一條路，因涉及軍方權責，協調過程需要時間，道路主要分兩段，南段德民路到中海路總經費11億多，正在規畫設計，國防部已經同意，最後的中海路至南門圓環仍在持續與軍方協調，會比較謹慎，會盡量與國防部協調，另需要中央立委協助，非地方政府可完成。