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「爸爸在哪？」抱起孩子看牌位 高市春祭禮遺族來悼祭

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市副市長史哲（右）發放慰問金給遺族。記者林巧璉／攝影
高雄市副市長史哲（右）發放慰問金給遺族。記者林巧璉／攝影

今天是329青年節，高雄市民政局今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，由副市長史哲擔任主祭，市府官員、軍方代表等人陪祭，場面莊嚴。遺族家屬約70人出席參加，祭拜後史哲也一一發放慰問金。

兵役處表示，今天共發放52包慰問金，加上陪同家屬，約有70多人參加春祭。有家屬說，應該是疫情原因，今天家屬來得較少。不少家屬帶著小孩悼念家人，也有孩童問，「爸爸的牌位在哪裡？」媽媽則把孩子抱起，指著牌位，讓孩子看清父親的名字。

祭拜儀式前由國軍樂隊奏國歌，司儀恭讀祭文，遺族家屬在政府官員離開後陸續至忠烈祠內祭拜，桌上放著簡單供品。不少家屬都到牌位區近看家人的牌位，2020年海軍陸戰隊訓練意外殉職的阿瑪勒.道卡杜、金門戰車翻覆意外殉職的林楷強牌位也都在其中。

高雄市今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，不少遺族前來悼念。記者林巧璉／攝影
高雄市今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，不少遺族前來悼念。記者林巧璉／攝影
高雄市今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，副市長史哲帶領局處代表致意、祭拜。記者林巧璉／攝影
高雄市今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，副市長史哲帶領局處代表致意、祭拜。記者林巧璉／攝影
高雄市今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，不少遺族前來悼念。記者林巧璉／攝影
高雄市今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，不少遺族前來悼念。記者林巧璉／攝影
高雄市今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，不少遺族前來悼念。記者林巧璉／攝影
高雄市今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，不少遺族前來悼念。記者林巧璉／攝影

忠烈祠 疫情 國歌

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