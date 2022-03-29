「爸爸在哪？」抱起孩子看牌位 高市春祭禮遺族來悼祭

今天是329青年節，高雄市民政局今天在忠烈祠舉辦春祭國殤典禮，由副市長史哲擔任主祭，市府官員、軍方代表等人陪祭，場面莊嚴。遺族家屬約70人出席參加，祭拜後史哲也一一發放慰問金。

兵役處表示，今天共發放52包慰問金，加上陪同家屬，約有70多人參加春祭。有家屬說，應該是疫情原因，今天家屬來得較少。不少家屬帶著小孩悼念家人，也有孩童問，「爸爸的牌位在哪裡？」媽媽則把孩子抱起，指著牌位，讓孩子看清父親的名字。