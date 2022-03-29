快儲水！明起高雄這兩區停水 約4.1萬多戶受影響

台灣自來水公司為執行漏水管線維修工程，公告將於明天上午10時起，楠梓區8個里，大社區全區停水，影響戶數約達4萬1364戶；預計停水時間共23小時，台水第七區管理處也提醒民眾提前儲水，停水期間應關閉抽水機電源，請慎防火警。

台水七區管理處指出，為執行漏水管線搶修，大社區全區，包括大社工業區，及楠梓區東寧里、享平里、惠楠里、清豐里、五常里、惠豐里、中陽里、稔田里一共8里將於明天上午10時起公告停水，直到31日上午9時恢復供水。