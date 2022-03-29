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高雄兒美館辦「宇宙兒童派對」 4月2日至5日閃亮登場

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄兒美館「不只是雜耍」單元表演者楊元慶。圖／高雄兒美館提供
高雄兒美館「不只是雜耍」單元表演者楊元慶。圖／高雄兒美館提供

小朋友最期待的兒童節即將到來， 高雄市立美術館的兒童美術館4月2日至5日，推出兒童專屬歡樂日「宇宙兒童派對－童玩出任務」。以劇場概念，策畫「一個人的表演」，邀約「不只是故事」、「不只是表演」兩大領域藝術工作者，提供滿滿的故事、表演。

高雄兒美館表示，「一個人的表演：不只是故事」和一般說故事不一樣，聽故事可以幫助孩子培養同理心、想像力，提高發散性思維，說故事的方式就如舞蹈、藝術和電影，有其個人的風格。今年邀請冠軍故事人胖叔叔、大魚、甜甜圈和Amanda，四位各有特色的故事達人，在兒美館中庭以故事串起繪畫、肢體遊戲，讓兒童在聽故事遊戲中，玩出藝術的趣味。

「一個人的表演：不只是雜耍」將整合不同藝術領域表演者交匯演出。世界溜溜球高手楊元慶，將小時候人人玩過的溜溜球，玩出新高度，兩項溜溜球金氏世界紀錄保持人的他，以手指滾動夢想，將讓大家見識溜溜球不僅僅只是一項運動。

日本童玩劍玉看似簡單，但在2019年台灣文博會「釘孤枝雜耍擂台」冠軍小螺絲的手上，化為驚奇連連的趣味、幽默不斷的雜耍，不僅玩出新花樣，還有獨創的劍玉招式。以手碟、立方體和接觸棍遊走各大節慶的張嘉洛，由於接觸巴西戰舞、民族舞蹈、現代舞等舞種，後來又受到體操空翻影響，以舞者身分，將雜耍道具與身體結合，使之成為身體與會的藝術呈現。

宇宙兒童派對」活動內容可上高美館官網查詢，洽詢電話07-5550331轉305或311。

高雄兒美館「不只是故事」單元的說故事達人胖叔叔。圖／高雄兒美館提供
高雄兒美館「不只是故事」單元的說故事達人胖叔叔。圖／高雄兒美館提供

高雄市立美術館 派對 劇場

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