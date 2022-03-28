金門料羅港出現不明污油 疑似不肖船舶排放

金門縣料羅港出現油污約有300公升，環保局研判為輕柴油混雜機油。港務處今天表示，油污擴散已排除，而附近船舶並未發現執行輸油作業，疑似不肖船舶排放油污，將加強巡查。

港務處發布新聞表示，27日中午時，料羅港區作業人員發現海域油污，油污呈黃色乳化狀，立刻通報港務處值班員前往南堤碼頭會勘並通報相關單位，經環保局人員協助研判為輕柴油混雜機油（潤滑油）。

港務處表示，油污由南堤碼頭擴向港內4號碼頭油污聚集（面積約1000平方公尺），南堤碼頭呈4塊破碎狀油污，面積約150平方虫尺，粗估約300公升。

港務處港航課長楊連芳受訪表示，現場料羅岸巡安檢所、環保局、港務處派員採用吸油棉索圈圍在岸邊，後續利用海巡隊環保貨櫃棉片、棉索及緊急調用中油公司堰式汲油器、油水分離槽處理，到昨天晚間6時前共處理約200公升廢油水，緊急油污擴散已先排除，今天繼續處理剩餘殘油中。

楊連芳表示，事發當下已先確認靠泊附近的船舶並未發現執行輸油作業，查勘碼頭岸上重型機具油料都有密封及巡檢環境正常；另外，26日夜晚大暴雨及27日風速轉強為6-7級（強風至疾風）持續影響，今天港務處及岸巡單位協助調閱進出港紀錄及港區回放影像，藉由船隻航行軌跡釐清油污可能來源，並由海巡單位針對污染高風險海域增加巡查頻率，避免不肖船舶丟棄或排放對海洋及環境有害的物質。

港務處表示，料羅港是金門主要台金與小三通貨運港口，而且鄰近新湖漁港往來各類船舶眾多，縣海域捕撈區範圍廣；縣環保局提醒來往船舶，廢油水務必妥善貯存回收，勿任意排放在海上，否則將依違反海洋污染防治法第29條，處以新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。