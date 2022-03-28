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睽違10月 金門擎天廳4月1日重新開放

中央社 / 金門縣28日電

金門縣政府今天表示，熱門軍事景點擎天廳自4月1日起恢復有條件正常開放。申請參訪人員必須提供打滿2劑COVID-19疫苗或3天內快篩陰性的證明，才能進入營區參訪。

位於太武山花崗岩坑道內可容納上千人的軍事景點擎天廳，長60公尺、寬18公尺、高11公尺，當時是在山壁上鑿洞，埋入炸藥，然後以人工開挖而成，壁上可見開鑿痕跡與岩石紋理，壯觀景色渾然天成，以及鬼斧神工宏偉建築，一直是來金遊客參訪熱門景點。

擎天廳自去年5月10日因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封閉至今，期間旅行業者及民眾詢問開放聲音不斷；經縣府積極與軍方溝通協調，軍方同意將自4月1日起恢復開放。

縣府觀光處發布新聞表示，已暫停開放近10個月的擎天廳，經縣府與軍方溝通協調，將從4月1日起恢復有條件開，並配合軍方防疫規定，才能進入營區參訪擎天廳。

觀光處長丁健剛透過新聞稿指出，配合軍方及中央疫情指揮中心最新防疫規定，滾動修正擎天廳開放辦法。這次開放仍採事先預約制，且每團申請人數以不超過45人為限。

另外，依國防部入營防疫規定，申訪團員須提供打滿2劑疫苗或3天內快篩陰性證明始可入營，遊客務必事先備妥相關資料，以免無法入內參觀。

疫情 疫苗 COVID-19

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