全中運聖火跨海到金門 花蓮代表傳遞與有榮焉

2022年全國中等學校運動會，將於4月16日至21日在花蓮舉行，今天全中運聖火由花蓮縣領隊吳昌葦傳遞到金門，金門縣政府秘書長陳祥麟代表接受。吳昌葦展示今年以「光」為標誌打造的全中運火炬，以花蓮結合領航鯨所組成，代表生生不息的火光引領選手展現光彩與活力。

今天花蓮太昌國小校長吳昌葦在金門縣最具代表性的地標莒光樓前，手持今年大會特製的「光」火炬手把，將聖火傳遞給金門縣府，由陳祥麟引燃聖火隊的火炬，聖火隊依序繞經金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉，再回到金城鎮市街。

今天在金門縣的全中運聖火傳遞活動，邀請6位民眾擔任火炬手，其中今年26歲來自花蓮的鄭亞設表示，在花蓮成長過程中體驗多元學習，雖然目前在金門工作，但有機會能夠為家鄉協助傳遞聖火，非常榮幸。