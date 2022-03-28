疫情風暴下更要傳播愛 光覺協會陪孩子歡度兒童節

疫情風暴未歇，公益團體與弱勢族群被推到更邊緣，成了最直接的受災對象，許多受扶助者生計困頓，亟需社會資源。光覺協會號召會員等社會善心人士，攜手公益大使李崗霖、藝人符瓊音，贊助偏鄉國小獎助學金，也舉辦慈善音樂會，提前歡度兒童節。

在兒童節前夕，光覺心靈文教協會為左營屏山國小原民棒球隊購置一批棒球手套，鼓勵孩子發展運動夢，也贊助偏鄉田寮區新興國小社團獎助學金，並捐獻一筆社團獎助學金給旗津國中。

新興國小學童表演太鼓，演出精采，光覺心靈文教協會公益大使李崗霖、藝人符瓊音現場飆歌歡唱，與小朋友一同用音樂歡慶兒童節。