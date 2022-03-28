全中運聖火到金門 莒光樓前傳遞

111年全國中等學校運動會聖火今天傳遞到金門，由縣府秘書長陳祥麟代表接受。縣府表示，金門代表團共有44人，將參與田徑、競技體操、跆拳道、射擊和游泳5項賽事。

不同於以在縣府廣場前辦理全中運聖火方式，今年縣府教育處移師金門地景之一莒光樓，迎接遠道而來的聖火。

在全中運吉祥物─花蓮縣鳥朱鸝人偶，以及金門、花蓮全中運代表見證下，花蓮聖火隊將火炬引進莒光樓前廣場，由花蓮縣領隊、花蓮縣吉安鄉太昌國民小學校長吳昌葦將火炬轉交給陳祥麟，陳祥麟引燃後，再分傳金門聖火隊。

縣府教育處表示，聖火隊以車隊方式繞經金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉，再回到金城鎮市街。

111年全中運4月16日至21日在花蓮縣登場。陳祥麟致詞時表示，金門縣代表隊由選手、教練和職員共44人組成，預計角逐田徑、競技體操、跆拳道、射擊和游泳5項賽事。

縣府並邀請金門地區民眾在全中運期間到花蓮各場館，為金門子弟兵加油打氣。