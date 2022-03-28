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中正技擊館華麗變身「苓雅運動中心」 健身房銅板價收費

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市中正技擊館華麗變身「苓雅運動中心」，規畫對身障者、長輩友善的運動環境。記者徐如宜／攝影
高雄市中正技擊館華麗變身「苓雅運動中心」，規畫對身障者、長輩友善的運動環境。記者徐如宜／攝影

高雄市中正技擊館華麗變身「苓雅運動中心」，今天正式啟用。市長陳其邁表示，苓雅運動中心位於捷運技擊館站、國道中正交流道旁，並緊鄰衛武營都會公園，是目前籌畫中的13座運動中心地點最適中、且位於交通樞紐地帶，並規畫對身障者、長輩友善的運動環境。健身房設置各項運動訓練教材，每次以銅板價50元收費。

陳其邁表示，身障朋友需要一個好的體適能訓練教室，同時也要有專人來協助，因此，在最重要的戰略運動中心據點就提供了這樣的功能。考量長輩朋友在運動習慣及使用設施有所不同，規畫健身房於上午8點至10點提供65歲以上市民免費使用，其他時間半價優惠。

陳其邁表示，苓雅運動中心對面的中正運動場，也正加緊改建，設施除了現有的籃球場、棒球場，未來還有極限運動場，運動功能十分齊全。

苓雅運動中心委託「舞動陽光有限公司」營運管理，舞動陽光進駐後，投注許多專業運動器材，規畫上百種運動課程，包括空中瑜珈、TRX訓練及各項體適能課程。運發局長侯尊堯表示，苓雅運動中心結合1樓免費的無障礙體適能教室，打造友善身心障礙者的運動環境，身障人士熟悉健身器材後，可至苓雅運動中心健身房全時段免費入場，現場有專業健身教練提供訓練指導。

舞動陽光公司執行長郭瑞龍表示，2樓為綜合球場可作為籃球或足球課程，4樓有8面羽球場，5樓則為健身房、舞蹈瑜珈教室。健身房設置各項運動訓練教材，每次以銅板價50元收費。苓雅運動中心營業時間周一至周日上午6點到晚上10點，洽詢電話07-7519325。

高雄市中正技擊館華麗變身「苓雅運動中心」。記者徐如宜／攝影
高雄市中正技擊館華麗變身「苓雅運動中心」。記者徐如宜／攝影
高雄市苓雅運動中心規畫對身障者、長輩友善的運動環境。記者徐如宜／攝影
高雄市苓雅運動中心規畫對身障者、長輩友善的運動環境。記者徐如宜／攝影
「苓雅運動中心」啟用，高雄市長陳其邁體驗運動設施。記者徐如宜／攝影
「苓雅運動中心」啟用，高雄市長陳其邁體驗運動設施。記者徐如宜／攝影
高雄市中正技擊館華麗變身「苓雅運動中心」，並規畫對身障者、長輩友善的運動環境。記者徐如宜／攝影
高雄市中正技擊館華麗變身「苓雅運動中心」，並規畫對身障者、長輩友善的運動環境。記者徐如宜／攝影
高雄市中正技擊館華麗變身「苓雅運動中心」，並規畫對身障者、長輩友善的運動環境。記者徐如宜／攝影
高雄市中正技擊館華麗變身「苓雅運動中心」，並規畫對身障者、長輩友善的運動環境。記者徐如宜／攝影

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