高雄業者供社福機構過期食品 太惡質重罰千萬停業

高雄市衛生局查獲楠梓區一家食品業者涉嫌以過期食品供餐給社福等機構，日前移送橋檢偵辦，今天再宣布因違規情節重大，將依違反食品安全衛生管理法重罰新台幣1080萬元並令停業。

衛生局日前接獲民眾反映，楠梓區有食品業者疑提供過期食品給機關團體廚房，經連日追查、清點，發現業者共囤放過期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油等10項食品總重量7624.5公斤，有些過期白米甚至已放到長蟲。

衛生局日前宣布將業者移送橋頭地檢署偵辦，今天再發布新聞稿表示，因業者違規情節重大，將依違反食品安全衛生管理法，處罰鍰1080萬元並令業者停業。

衛生局表示，業者將這些過期食品提供社福、訓練等機構餐點2年多，公司負責人兒子也已坦承，考量供餐對象多為兒童、老人、身心障礙者或學校集體餐飲環境，用餐影響層面廣泛，危害人體健康，可非難程度遠較一般業者高。

衛生局長黃志中表示，除將針對此案件依法嚴懲，未來相關不法案例經查證屬實，將公布公司名稱，籲食品業者勿心存僥倖，針對不法衛生局必依法嚴辦。