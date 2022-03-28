澎湖跳島賞鷗季 欣賞燕鷗翱翔之美
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今年度以「澎湖四季旅遊」為行銷主軸，4月起推出春季「澎湖跳島賞鷗季」，辦理多場賞鷗深度之旅，遊客可欣賞到燕鷗翱翔與生態之美。
觀光局澎管處發布新聞稿，澎管處長許宗民表示，「澎湖四季旅遊」分別有春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季及冬之訪古季，四季獨有各式觀光特色，遊客四季皆能造訪，領略澎湖不同面貌，創造COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後新一波觀光榮景。
許宗民說，澎湖群島位於東亞候鳥遷徙路線的中繼站，四面環海，加上擁有眾多無人島，天然原始的自然環境宛如鳥類天堂，澎湖南海及東海區域島嶼，更是燕鷗過境繁衍的聖地。
澎湖縣政府在民國81年公告北海的雞善嶼、錠鉤嶼及小白沙嶼為「玄武岩自然保留區」，98年公告頭巾嶼、鐵砧嶼、東吉嶼、西吉嶼等四島為「南海玄武岩自然保留區」，各保留區玄武岩柱狀節理發達，氣勢磅礡，夏天更是燕鷗候鳥棲息繁殖勝地，大、小貓嶼島上棲息繁殖的海鳥種類及數量眾多，在82年公告為「澎湖縣貓嶼海鳥保護區」。
澎管處今年推出「澎湖跳島賞鷗季」，在4月29日至5月20日期間，每週五辦理4場次南海1日賞鷗深度之旅；5月27日至6月17日期間，每週五辦理4場次東海1日賞鷗深度之旅。4月1日起受理線上報名，每梯次45個名額，額滿為止，活動資訊可上「菊島歡樂遊-澎湖國家風景區」粉絲團及澎管處官網活動專區查詢。
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