更生人朱國富砂畫出師 鑽研有成回監教課

一項更生美展今天在金門尚義機場揭展。更生人朱國富的砂畫最受矚目，他說，砂畫創作「只許成功，不許失敗」，當年習畫出師，出獄才2個月就「回籠」教畫，這一教就快11年。

由福建更生保護會舉辦「浯洲尚藝美展、太武更生饗宴」更生美展，展出各監所與社區更生人包括砂畫、漆器、陶瓷、雕塑、竹編及書畫作品200多件，展期到5月31日。

55歲的朱國富接受媒體聯訪表示，國中2年級就輟學在社會打混，後因販毒遭判18年進入台東監獄服刑。他說，在獄中第8年，由於家人離世，頓失經濟來源；得知獄方砂畫課開班，立刻報名想習得一技之長，未來賺錢養活自己。

朱國富說，雖然自幼喜愛塗鴉，稱不上會繪畫，但為了尋求假釋機會努力作畫，潛能反而被激發；民國100年3月才出獄2個月，獄方認為他的工夫足以教課，找他回去教畫，一教就快11年了。

談及砂畫創作技巧，他說，砂子只有18種顏色，作畫時得先構圖，再把各色砂子依顏色淺、深依序黏上，用湯匙、吸管和雕刀修飾；不過「砂子黏住了，不會掉；但也不能改」，所以砂畫是「只許成功，不許失敗」。

至於創作上面臨挑戰，朱國富說，砂畫難在人物神韻，學畫之初，雖然老師說「你不要想」，但自己就是想自我挑戰，鑽研多時終於畫出一幅幅人物畫。只不過他的人物畫多為大型畫作不易運送，這次無法帶到金門展出。

首次來到金門的朱國富說，喜歡戰地的古厝和坑道，這次要多拍幾張照片盼以後入畫。朱國富說，雖然去年達成最大心願舉行個展，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，觀展人數有限，希望累積畫作後，明年再舉辦個展，讓更多的人欣賞砂畫之美。

包括法務部保護司長毛有增、矯正署副署長葉貞伶、金門高分院院長陳真真、福建更生保護會董事長洪培根、金門縣副縣長李增財等人今天都出席美展活動。