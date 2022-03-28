工程師返鄉種鳳梨7年 奪屏東金鑽鳳梨評鑑冠軍

屏東正值鳳梨產季，縣政府舉辦優質金鑽鳳梨評鑑，42組報名參賽，由第2次參賽的廖學智奪得冠軍，他曾任電腦公司工程師，7年前返鄉種鳳梨，經不斷鑽研獲此佳績。

屏東縣長潘孟安出席評鑑會頒獎典禮致詞指出，在42組報名的參賽者中，脫穎而出的都是青農，代表年輕人願意在家鄉築夢，讓田間管理更加精緻。

屏東縣政府農業處表示，金鑽鳳梨是屏東優質水果，種植面積有3639公頃，年產量12萬噸以上，是全台第1大產區；這次的評鑑主要著眼重量、甜度、外觀、風味與口感優勢，同時挑選出甜度最高的甜度王。

奪得今年屏東金鑽鳳梨評鑑冠軍的是年僅35歲的廖學智，他接受媒體聯訪說，大學研讀資訊管理，畢業後就職於電腦公司任工程師，後因為爺爺承租的土地長期荒廢，因此7年前決定返鄉種鳳梨。

「從零開始學習」，廖學智說，一開始什麼都不懂，只好跟爺爺與其他農業前輩討教，漸漸發展出會自製液肥，在田間加入優酪乳、牛奶等，讓鳳梨口感變得更加細緻。