高市長提名人選難產 藍營：應了解高雄又有知名度
國民黨遲未決定高雄市長提名人選，國民黨高雄市黨部主委許福明說，高雄相對複雜，在地議員多以連任為主，黨中央說會盡快處理，相信是了解高雄又有全國知名度的人選。
許福明今天在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，黨中央應該是先處理非執政縣市的縣市長提名，台南確定後，現在處理桃園，高雄也在進行中，正在逐一徵詢人選中，只是詳細情況他不清楚，但黨中央有告訴他會盡快處理。
許福明說，高雄情況相對複雜，希望在地化、也要有勝選機會，但目前在地議員多以連任議員為主，不過黨中央應該有其他徵詢人選，也會有一套標準，包括對高雄有了解及具有全國知名度等，不會高興找誰就找誰。
對於有媒體報導，醫師蘇偉碩表態為爭取在野黨勝選，願主動拜會許福明尋求提名。許福明說，蘇偉碩有跟他提到是否考慮在野建立機制共推人選，但這不是市黨部的權責，他會將意見反映給黨中央。
許福明表示，黨主席朱立倫曾說國民黨即使自己提名，也需要在野政黨支持才有機會勝選，因此國民黨抱持開放態度，不排斥與其他在野黨合作。
此外，國民黨在市議員選舉左營、楠梓區參選爆炸，預計提名5人，現任有陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、李雅芬4人尋求連任，還有5名新人參選，堪稱一級戰區。
5名新人包括黨代表李昶志、高市府前副發言人白喬茵、前立委黃昭順助理莊為傑、前資深媒體人侯亞寧、哈囉市場肉商李鎧名，今天宣布共同簽署「初選同志規約」，允諾不互相攻訐。
李昶志說，「初選同志規約」主要是不要有攻擊言論、保持黨內和諧，沒出線的人要幫出線者競選。許福明也說，希望初選過程團結和諧，不要互相攻擊；不希望選後有人說制度不公，發生退黨情形。
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