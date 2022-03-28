議員籲路平別忘舊管線破漏掏空案 高市府允修正

高雄市府成立道路挖掘管理中心監管道路挖掘作業，民進黨高市議員郭建盟今天指出，舊管線破漏掏空情形未被監督列管，應均納入管理。高雄市工務局表示，會研擬修正，加強管理。

郭建盟今天在市議會質詢指出，高市府推路平只管由上而下的管線新鋪後1年內不能挖路，卻沒監督列管由下而上的舊管線破漏掏空以致道路下陷狀況，他建請道路挖掘管理中心路平必須管全套，新舊管線的道路都必須管理監督，以確保市民行駛安全。

郭建盟說，他向工務部門索取道路坑洞數量與位置資料，工務部門只提供去年高雄市府共接獲598件路面掏空案，但其中多少案件是近3年來反覆塌陷尚未修復的列管案件，卻無人知。

郭建盟質疑「高雄市道路挖掘管理自治條例」只要求修復路面，卻不管誰負責監管；建議應修法明定坑洞列管單位，管理中心不但要列管管線新鋪後1年內不能挖路，也要列管近3年因舊管線破漏掏空以致反覆塌陷的坑洞位置與數量。

高雄市工務局養工處長林志東答詢指出，管線若很明確是哪裡掏空、破損，就由此管線單位處理。

高雄市工務局長楊欽富表示，管理中心是負責路平的督導單位，應該督導管挖設施的單位要負責把道路修復好，市府會再研議看如何把法令修正更完善。