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屏東金鑽鳳梨評鑑 冠軍鳳梨農放棄電腦工程師返鄉務農

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今舉行金鑽鳳梨評鑑比賽頒獎，共有42組參賽，今頒發前三名、與五名優勝與甜度王，獲獎農民與縣長潘孟安合影。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行金鑽鳳梨評鑑比賽頒獎，共有42組參賽，今頒發前三名、與五名優勝與甜度王，獲獎農民與縣長潘孟安合影。記者劉星君／攝影

3月正值屏東金鑽鳳梨產季，屏東縣府今舉行金鑽鳳梨評鑑比賽，42組參賽，獲得前三名都是青農，第二次參賽就拿下冠軍的廖學智，大學念資訊管理，曾擔任電腦公司工程師，7年前返鄉從零開始學習，拿下冠軍他直呼「很意外」。

35歲廖學智返鄉務農，還一度被家人說「上班好好的，為什麼要回來做看天吃飯的工作？」。他說，阿公務農種荔枝，但荔枝園荒廢許多，他認為農業有前景性，不如來種鳳梨看，從頭開始學習，到高雄區農改場上課，跟其他青農請益。

這次拿下亞軍的是曾獲神農獎洪銘聰。廖學智說，他會跟洪銘聰學習請教種植鳳梨技術，會自製液肥，加入優酪乳、牛奶等，讓鳳梨口感細緻。

獲得評鑑季軍是23歲呂瑞忠，阿公、父親都種鳳梨超過60年，他從國中起就在鳳梨田幫忙，高職畢業後，專心種鳳梨，這次他還拿下甜度王，甜度檢測16.7。他說，務農很實在，不受限制，種鳳梨營養劑，曾嘗試加奶粉，後來加入蜂蜜，也是甜度秘訣關鍵。

縣長潘孟安說，獲獎都是青農，代表年輕人願意在家鄉築夢，也讓田間管理變得更精緻，他看了很感動。縣府農業處指出，金鑽鳳梨是屏東重要的水果，種植面積有3639公頃，年產量12萬噸以上，除是占全台3成主產區，更是全台第1大產區。屏東氣候與土壤適宜，產出的鳳梨的品質優於其他縣市。

農業處指出，為提高屏東縣金鑽鳳梨高品質的競爭力，縣府舉辦金鑽鳳梨評鑑，藉著優質精品化的市場，引導產地農民走向計畫型生產，控管品質，期望未來能走向專業化產業，提升產業價值。

農業處指出，今年也與咕嘰咕嘰早午餐店和平店合作推出冠軍鳳梨套餐，優質鳳梨深入民眾生活，鳳梨除了是鮮果，也可以是美味餐點，想要試試不同風味金鑽鳳梨，3月29日至4月5日，可以到咕嘰咕嘰早午餐店吃到。

111年屏東縣農會辦理優質金鑽鳳梨評鑑，獲獎名單，冠軍廖學智、亞軍洪銘聰、季軍呂瑞忠、優勝許嘉容、潘啟三、陳來長、陳世強、吳曜宏。甜度王呂瑞忠。

屏東縣長潘孟安（左二）今頒發今年度金鑽鳳梨評鑑前三名，冠軍廖學智（右二）、亞軍洪銘聰（右一）與季軍、甜度王的呂瑞忠（左一）。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（左二）今頒發今年度金鑽鳳梨評鑑前三名，冠軍廖學智（右二）、亞軍洪銘聰（右一）與季軍、甜度王的呂瑞忠（左一）。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（左三）今頒發今年度金鑽鳳梨評鑑前三名，冠軍廖學智（右二）、亞軍洪銘聰（左二）與季軍、甜度王的呂瑞忠（右一），左一為屏東縣議員何春美。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（左三）今頒發今年度金鑽鳳梨評鑑前三名，冠軍廖學智（右二）、亞軍洪銘聰（左二）與季軍、甜度王的呂瑞忠（右一），左一為屏東縣議員何春美。記者劉星君／攝影

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