屏東工業區汙水處理廠啟用 每日可處理1200公噸

已開發逾50年屏東工業區，因未設置汙水處理廠，嚴重汙染貫穿市中心殺蛇溪水質，屏東縣政府向中央爭取1.8億元經費建設，今天舉行完工啟用典禮，每日可處理廢水量1200公噸。

屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，屏東工業區地處屏東市中心，當初設立時並未設置污水處理廠及鋪設工業區專用的污水下水道，導致長期以來廢污水都直接排放到殺蛇溪，造成水質汙染嚴重。

潘孟安說，屏東工業區污水處理廠啟用後，不僅能提升殺蛇溪沿岸水體環境及生活品質，也期望藉由整治後，將乾淨水源引入縣民公園，更能展現出縣民公園水岸廊道氛圍。

屏東環保局長顏幸苑說，屏東工業區汙水處理廠斥資新台幣1.8億元，每日處理廢水量為1200公噸。污水處理設施為3級處理，工廠廢水收集後經過攔污柵、沉沙池、調整池、快混及慢混、厭氧-缺氧-好氧（A2O Process）、最後再經過快濾及活性碳吸附後，處理水質可符合放流水標準，大大降低殺蛇溪污染負荷。

另外，屏東縣政府將於殺蛇溪上游處建置水質淨化場，目前已完成規劃設計，預計今年4月底動工，明年初完工，每日可截流殺蛇溪水量1萬公噸處理。