高雄訂外送平台業者管理自治條例 每日工時上限12小時

外送業近年蓬勃發展，從業人員快速增加，高雄市政府率先擬訂「高雄市外送平台業者管理自治條例草案」，送議會審議，規範外送業的職業安全、食品衛生安全與交通安全，外送員每日工時上限12小時，並不得提供連續服務達12日。

高雄市勞工局主秘皮忠謀表示，外送服務的運送過程中，屢屢發生職業安全、食品衛生安全、交通安全及消費糾紛等問題，且外送平台業者與外送員間係承攬抑或僱傭關係，是否存有勞動契約從屬性或部分從屬性？目前只能依個案實質認定，尚難一概而論。所以有必要制定保障外送員權益的強制性規定，並同時藉由管理外送平台，達成食品安全、交通安全與消費安全。

皮忠謀說，外送平台業者應以外送員為被保險人及受益人，投保相關保險，包括意外險、醫療險、機車第三人責任保險，並負擔相關費用後。外送員於從事外送服務期間，發生死亡災害或發生需住院治療的災害，外送平台業者應於該情事之時起8小時內通報主管機關所屬勞動檢查處。外送平台業者於政府機關因天然災害宣布停止上班期間，應停止從事外送服務，並通知外送員。

「高雄市外送平台業者管理自治條例草案」的內容還包括：外送平台業者提供食品外送服務，食品衛生安全管理應至少應於高市設置一名衛生管理人員。外送平台業者對新進外送員於提供外送服務前，應施以職業安全、食品衛生安全及交通安全的教育訓練課程，各至少1小時。