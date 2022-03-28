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高市警昨突襲八大場所 10多名酒客未打滿疫苗被勸離

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市苓雅分局昨天動員警力，稽查轄區7間八大娛樂場所。圖/讀者提供
高雄市苓雅分局昨天動員警力，稽查轄區7間八大娛樂場所。圖/讀者提供

新冠肺炎疫情升溫，中央加嚴八大行業防疫管制措施，高雄新興、苓雅警分局昨動員警力臨檢轄區共17間八大娛樂場所，新興分局發現1人未打滿3劑疫苗，另有10多名顧客未打滿3劑疫苗，踏入店門前就被業者勸離；苓雅分局則發現有員工疫苗黃卡是翻拍至手機，後來經現場下載健保APP，確認已打滿3劑疫苗，並未發現有員工、顧客違規。

中央疫情指揮中心昨宣布加強八大行業防疫措施，顧客如要進入消費，得打滿三劑疫苗，另服務人員需要注射兩劑疫苗且滿14天，如第二劑已滿三個月，則需再接種第三劑，且為避免隱藏的無症狀傳染源，所有從業人員自3月27日起至4月30日止，每週都應進行一次快篩。

新興分局昨晚規畫警力擴大稽查，臨檢轄區10間特定娛樂場所，發現有服務人員，未依規定打滿3劑疫苗，現場由衛生局人員填寫稽查紀錄表予以裁罰，另有10餘名未施打第三劑疫苗，正準備進入消費的顧客，均由店家人員勸離，等打滿3劑疫苗再來。

苓雅警方也動用警力26名，配合衛生局4名人員，針對轄區7間八大娛樂場所臨檢，稽查店家是否落實實聯制，進出人員有無完成接種3劑疫苗並出示證明。

因疫情升溫，警方到場時店內客人數少，業者趁機為服務人員快篩，幸未檢出陽性，另有服務人員疫苗接種黃卡翻拍自手機，經衛生局人員告知不符規定後，立即下載健保APP，經確認完成接種疫苗，並未發現有員工、顧客違規。

高雄市苓雅分局昨天動員警力，稽查轄區7間八大娛樂場所。圖/讀者提供
高雄市苓雅分局昨天動員警力，稽查轄區7間八大娛樂場所。圖/讀者提供
高雄市新興分局昨天動員警力，稽查轄區10間八大娛樂場所。圖/讀者提供
高雄市新興分局昨天動員警力，稽查轄區10間八大娛樂場所。圖/讀者提供

疫苗 衛生局 疫情

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