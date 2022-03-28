壽山動物園羊駝歐露露腳傷痊癒 重回母親身邊

中央社 / 高雄28日電

壽山動物園今年剛滿周歲的羊駝歐露露，去年11月左前腳掌骨折，獸醫師以骨外固定架方式進行復位手術，歷經2個多月隔離照顧及復健，讓歐露露逐漸康復，並重回母親身邊。

有著濃密睫毛和大眼睛的羊駝，一直深受遊客喜愛，目前居住在壽山動物園的羊駝家族成員有喜歡黏在媽媽身邊的「小花」、長得有點像的「拿鐵」和「奇諾」，還有去年初在動物園出生的兄妹檔「雪寶」和「歐露露」等。

不過歐露露去年底因不明原因造成左前肢掌骨骨折，壽山動物園與高雄中興梅西動物醫療中心合作，以骨外固定架方式進行復位手術，觀光局今天發布新聞稿表示，在歷經2個多月隔離照護，歐露露終於拆除外固定架，日前重回母親身邊。

園方表示，動物忍耐力異於常人，不輕易讓人看到虛弱一面，但這並非故作堅強，而是在弱肉強食環境下產生的本能，因此保育員的角色很重要，要能及早發現動物異狀，並細心陪伴動物度過難關，幫助牠們早日康復。

壽山動物園主任莊絢智對中央社記者表示，歐露露因走路一跛一跛，很快就被保育員察覺有異，但有些動物會等到很嚴重，才開始出現食慾不振等情況；保育員每天會透過觀察動物飲食量、外觀、排泄情形等，掌握動物身體狀況。

莊絢智說，如果是輕傷，通常醫療後，仍會讓動物回到群體，以免隔離復原後回歸，須重新適應，增加生活壓力；但歐露露因骨折，怕被推擠再度受傷，只好暫時隔離照護，所幸復原後回到母親身邊，馬上又跟母親形影不離。

壽山動物園 隔離 骨折

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