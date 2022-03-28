解決歷史共業 逾40年屏東工業區今啟用汙水處理廠

屏東工業區已開發超過40年且地處屏東市中心，當初工業區設立時並未設置汙水處理廠及鋪設工業區專用的汙水下水道，造成殺蛇溪的水質介於嚴重汙染與中度汙染，為解決歷史共業，屏東縣長潘孟安向中央爭取建設屏東工業區汙水處理廠，今終於得以啟用。

潘孟安今主持啟用儀式，他說，屏東工業區汙水處理廠的完工，是地方政府與中央部會共同努力一起保護環境、永續環境的最佳典範，水環境的維護及建設一直是屏東縣府團隊的施政重點，而殺蛇溪和萬年溪一樣都是貫穿屏東市中心的重要河川。

過去以來工業區的廢汙水都直接排放到殺蛇溪，再加上附近居民生活汙水及畜牧廢水排入，殺蛇溪汙染成為屏東市民的痛。環保局指出，根本解決之道則是將工業區內工廠的廢汙水納管處理後再排入殺蛇溪，經潘孟安爭取，花費1億8755萬元，完成汙水處理廠及管線鋪設工程，啟用後每日處理廢水量為1200公噸。

環保局指出，屏東工業區有153家廠商，包括食品、金屬、飼料、電子業等，由於管線老舊，將管線納管、鋪設難度較高。

汙水處理設施為三級處理，工廠的廢水收集後經過攔汙柵，沉沙池，調整池、快混及慢混、厭氧-缺氧-好氧（A2O Process）、最後再經過快濾及活性碳吸附後，處理水質可符合放流水標準，降低殺蛇溪的汙染負荷，也讓民眾在縣民公園遊憩時感受到殺蛇溪清澈的水質。

縣府針對殺蛇溪流域多項的整治工程，包括在殺蛇溪沿線截流井鋪設及汙下水道建置，將排放至殺蛇溪的生活汙水截流至汙水下水道系統中，並引流至六塊厝汙水處理廠處理。

另外，在上游處，屏東縣政府持續推動沼液沼渣肥分再分利用於農地，以降低上游的畜牧廢水排入河川，縣府環保局也即將在殺蛇溪上游處建置水質淨化場，目前已完成規畫設計，預計今年4月底動工，並預估明年初完工，本案每日可截流殺蛇溪水量1萬公噸。