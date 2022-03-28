高市中山路近兩年塌4次 議員批路平管理只做半套

高雄去年共接獲598件路面掏空通報，其中水利局475件、自來水公司123件。高雄市議員郭建盟今質詢指出，市府路平管理只做半套，「路面不斷坍塌，市民怨聲載道」。市府只著重在管線新舖後不能挖路，但未監督、列管由下而上的舊管線破漏掏空狀況，導致道路修復又不斷塌陷。郭建盟建議修高雄市道路挖掘管理自治條例，明定「地洞」列管單位。工務局表示，將研議加強管理，改善路面狀況。

高市中山一路在105年刨鋪後，大同路至民生路的北向內線快車道在109年7月出現塌陷，水利局修復後，去年3月和今年2月又再次下陷。郭建盟表示，中山路是高雄門面，卻四陷四鋪，可想而知其他一般道路狀況。今年3月中水利局修繕中山一路發現多次下陷是因雨水函管脫管以致引起土石流失，路基掏空，路面形成孔洞。

工務局長楊欽富表示，路面塌陷問題主要分為三大塊，包括管線漏水、排水不良、周圍工地抽水造成地下水流失等，都會造成路面掏空。挖管中心負責是路平督導單位，應督導挖管單位恢復管線和路平，也將依照議員建議，研議將法令調整得更加完善。

郭建盟指出，高雄市道路挖掘管理自治條例明文規定挖管單位需善盡恢復路面責任，但此一法令只管道由上而下的挖管狀況，造成不少在地面下的管線問題缺乏管理，「找不到負責單位的時候養工處就疲於奔命修復，但查不到原因造成多修多塌，民眾用路不安全。」郭建銘建議，應修挖管條例法第26條，明定坑洞列管單位，另需列管近3年因舊管線破漏掏空，而反覆塌陷尚未修復的道路坑洞位置與數量。