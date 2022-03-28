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高市大樹舊鐵橋濕地公園 正值春暖花開

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市大樹區舊鐵橋濕地公園近日成為民眾野餐、遊憩去處。記者林巧璉／翻攝
高雄市大樹區舊鐵橋濕地公園近日成為民眾野餐、遊憩去處。記者林巧璉／翻攝

高雄市大樹區舊鐵橋濕地公園近日成為民眾野餐、遊憩去處。近日天氣轉暖，濕地公園上開滿紅紫相間的矮牽牛，沿著天空步道下繽紛燦爛，周邊的風鈴木陸續綻放。高市水利局表示，經多年努力，濕地公園動植生態豐富，目前發現植物有242種，動物208種，鳥類也多達98種，連水雉也來駐足。

在天空步道入口廣場，有假日市集及街頭藝人表演，鄰近的鳳梨工場、姑山倉庫及市場都逛。大樹是水果之鄉，除當季水果，還有各式農特產品鳳梨酥、蔭鳳梨等等，水利局邀請民眾來一趟舊鐵橋郊遊。

水利局表示，舊鐵橋濕地公園位於高屏溪的河床灘地，多有河水漫淹，除了處理水池園道等淤砂情形外，也致力於營造濕地生態環境，增進水質淨化功能。30多公頃大草原地面的平整等維護，每年約需數百萬的經費。經過多年的努力，目前場域內生態豐富，也有NGO團體申請為環境教育的場域，長年都有機關學校至此做生態教育活動。民眾可以騎單車或步行，沿著環池廊道，近距離觀察濕地生態及水質淨化歷程。

水利局指出，在舊鐵橋濕地公園非常適合大地遊戲，現正值草原周邊風鈴木繁花盛開季節，歡迎市民在樹下撐起營帳鋪上野餐墊，一起賞花野餐談天。也可在鐵路橋蔭下，躺在柔軟草地，讓春風輕輕拂過，放鬆好心情。親子也可在這片平坦的草原盡情嬉戲，享受親子同遊樂趣；或者三五球友相約，來場棒球競技揮灑汗水。

高雄市大樹區舊鐵橋濕地公園近日成為民眾野餐、遊憩去處。記者林巧璉／翻攝
高雄市大樹區舊鐵橋濕地公園近日成為民眾野餐、遊憩去處。記者林巧璉／翻攝
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高雄市大樹區舊鐵橋濕地公園近日成為民眾野餐、遊憩去處。記者林巧璉／翻攝
高雄市大樹區舊鐵橋濕地公園近日成為民眾野餐、遊憩去處。記者林巧璉／翻攝
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濕地公園 水利局 風鈴木

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