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高雄3區明停水23小時 影響3萬多戶
自來水公司公告，為配合公路局進行台19甲道路拓寬工程，預計彌陀全區、梓官全區及岡山多里明天晚間10點至29日晚間9點停水，影響3萬1千戶，提醒民眾盡早儲水備用。
水公司指出，因配合公路局道路拓寬工程辦理1200mm管線改遷，自明天晚上10時起至29日晚上9時停水，停水時間共23小時，停水區域包含，彌陀區全區、梓官區全區、岡山區信義里、協和里、後協里、仁壽里、福興里、壽峰里、前峰里、石潭里及寶米路（八寶橋至光潭路沿線巷弄內用戶），總計3萬1千戶。
水公司提醒，民眾停水前六小時應盡早完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，可稍待一下，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。
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