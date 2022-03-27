高廠第4工區地下水整治 廢水設備處理祛水監測周界

高雄市環保局今天表示，中油高煉廠整治分區4-3、4-4區水汙染整治，祛水水質檢測結果pH值7.3，呈中性，至於苯、甲苯，乙苯及總石油碳氫化合物等揮發性有機物濃度皆為ND小於偵測極限，已符合中油高廠排放標準（D01）及第二類地下水汙染管制標準，沒有汙染環境，

環休局土壤及水汙染防治科長黃家俊表示，中油高雄煉油廠整治第四工區抽汲地下水，除經處理符合相關標準外，另將裝設活性碳吸附塔，降低異味及可能的游染物逸散的問題。根據環保局氣相層析/火焰離子化偵測器監測結果，空氣中苯濃度介於0.23至0.7 ppb間，均小於1 ppb，低於周界標準40 ppb，無二次汙染。

環保局指出，高廠整治分區4-3、4-4區已設置1座廢水處理池，包含沉砂、浮油攔阻、攔汙單元，及1套廢水設備，包含加壓浮除單元、混膠凝單元、活性碳處理等，來處理整治祛水。水質檢測結果pH值7.3，呈中性，苯、甲苯，乙苯及總石油碳氫化合物等揮發性有機物濃度也小於偵測極限，符合中油高廠排放標準（D01）及第二類地下水汙染管制標準。