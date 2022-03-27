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高廠第4工區地下水整治 廢水設備處理祛水監測周界
高雄市環保局今天表示，中油高煉廠整治分區4-3、4-4區水汙染整治，祛水水質檢測結果pH值7.3，呈中性，至於苯、甲苯，乙苯及總石油碳氫化合物等揮發性有機物濃度皆為ND小於偵測極限，已符合中油高廠排放標準（D01）及第二類地下水汙染管制標準，沒有汙染環境，
環休局土壤及水汙染防治科長黃家俊表示，中油高雄煉油廠整治第四工區抽汲地下水，除經處理符合相關標準外，另將裝設活性碳吸附塔，降低異味及可能的游染物逸散的問題。根據環保局氣相層析/火焰離子化偵測器監測結果，空氣中苯濃度介於0.23至0.7 ppb間，均小於1 ppb，低於周界標準40 ppb，無二次汙染。
環保局指出，高廠整治分區4-3、4-4區已設置1座廢水處理池，包含沉砂、浮油攔阻、攔汙單元，及1套廢水設備，包含加壓浮除單元、混膠凝單元、活性碳處理等，來處理整治祛水。水質檢測結果pH值7.3，呈中性，苯、甲苯，乙苯及總石油碳氫化合物等揮發性有機物濃度也小於偵測極限，符合中油高廠排放標準（D01）及第二類地下水汙染管制標準。
環保局說，整治處將裝設活性碳吸附塔，吸附水中可能殘留揮發性有機物，解決VOCs可能逸散問題，後續再經中油高廠廢水處理廠處理後海放；中油高廠放流口裝設24小時連續水質水量自動監測設施，監測項目有懸浮固體、化學需氧量、pH值、水溫、導電度及水量，監測數據公開於環保署水汙法相關資訊公開平台，杜絕二次汙染。環保局會持續要求整治廠商確實依循核定計畫書內容，執行二次汙染防治工作，並於高廠周邊里辦公處設置智慧電視24小時提供最新環境監測資訊。
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