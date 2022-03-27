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「森活的碳循」 剷除恆春半島銀合歡 營造複層林
林務局屏東林區管理處、屏東縣政府與行政院南服聯合服務中心今在屏東縣車城鄉新海口段，舉辦屏東區域植樹活動「森活的碳循、慢活屏東森呼吸」，近200多人參與，一起剷除銀合歡，種下蓮葉桐等原生林木，恢復恆春半島熱帶季風林。
屏東林管處長楊瑞芬說，銀合歡入侵對恆春半島生物多樣性造成極大影響，2015到2021年，林管處結合墾管處、縣政府、鄉公所等22個機關，移除銀合歡並新植原生樹種的面積已達953.5公頃，等於減少9300公噸的碳。
去年10月底開始，以全面剷除，加強台1線及台26線公路兩側的銀合歡剷除，共移除52.9公頃的銀合歡，另一方面，企業、NGO、扶輪社加入剷除銀合歡行列，今植樹節系列活動，車城鄉民到場，期盼創造黃金海岸景觀公路美好景緻。屏東林管處呼籲，民眾、企業、團體加入剷除銀合歡的行列，公、私合作，剷除銀合歡才能發揮最大效果。
縣府農業處長鄭永裕說，縣府在林務局經費支持下，推動剷除銀合歡，全民造林等工作，移除900多公頃，縣政府執行面積超過50公頃，尤其恆春半島每年觀光人潮達100萬人次以上，更是剷除銀合歡的重點工作地區。
今天參與植樹民眾，在工作人員引導示範如何移除銀合歡，與參與社區民眾、幼兒園小朋友種下穗花棋盤腳、苦楝、蓮葉桐、台灣海桐及台灣樹蘭等近900株樹苗，都是可觀花、觀葉或觀果的樹種，期待將來植樹成林，可美化黃金海岸景觀公路的沿途景觀，保護海岸地區田園、村莊安全，並可串聯周遭淺山及海岸林，建置淺山地區國土綠網，營造人與自然和諧共生的環境。
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