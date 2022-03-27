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「森活的碳循」 剷除恆春半島銀合歡 營造複層林

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
林務局屏東林區管理處今在車城鄉海口港附近舉辦屏東區域植樹系列活動，近200多人參與，一起剷除銀合歡，種下蓮葉桐等原生林木，恢復恆春半島熱帶季風林。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理處今在車城鄉海口港附近舉辦屏東區域植樹系列活動，近200多人參與，一起剷除銀合歡，種下蓮葉桐等原生林木，恢復恆春半島熱帶季風林。圖／屏東林管處提供

林務局屏東林區管理處、屏東縣政府與行政院南服聯合服務中心今在屏東縣車城鄉新海口段，舉辦屏東區域植樹活動「森活的碳循、慢活屏東森呼吸」，近200多人參與，一起剷除銀合歡，種下蓮葉桐等原生林木，恢復恆春半島熱帶季風林。

屏東林管處長楊瑞芬說，銀合歡入侵對恆春半島生物多樣性造成極大影響，2015到2021年，林管處結合墾管處、縣政府、鄉公所等22個機關，移除銀合歡並新植原生樹種的面積已達953.5公頃，等於減少9300公噸的碳。

去年10月底開始，以全面剷除，加強台1線及台26線公路兩側的銀合歡剷除，共移除52.9公頃的銀合歡，另一方面，企業、NGO、扶輪社加入剷除銀合歡行列，今植樹節系列活動，車城鄉民到場，期盼創造黃金海岸景觀公路美好景緻。屏東林管處呼籲，民眾、企業、團體加入剷除銀合歡的行列，公、私合作，剷除銀合歡才能發揮最大效果。

縣府農業處長鄭永裕說，縣府在林務局經費支持下，推動剷除銀合歡，全民造林等工作，移除900多公頃，縣政府執行面積超過50公頃，尤其恆春半島每年觀光人潮達100萬人次以上，更是剷除銀合歡的重點工作地區。

今天參與植樹民眾，在工作人員引導示範如何移除銀合歡，與參與社區民眾、幼兒園小朋友種下穗花棋盤腳、苦楝、蓮葉桐、台灣海桐及台灣樹蘭等近900株樹苗，都是可觀花、觀葉或觀果的樹種，期待將來植樹成林，可美化黃金海岸景觀公路的沿途景觀，保護海岸地區田園、村莊安全，並可串聯周遭淺山及海岸林，建置淺山地區國土綠網，營造人與自然和諧共生的環境。

林務局屏東林區管理處今在車城鄉海口港附近舉辦屏東區域植樹系列活動，近200多人參與，一起剷除銀合歡，種下蓮葉桐等原生林木，恢復恆春半島熱帶季風林。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理處今在車城鄉海口港附近舉辦屏東區域植樹系列活動，近200多人參與，一起剷除銀合歡，種下蓮葉桐等原生林木，恢復恆春半島熱帶季風林。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理處今在車城鄉海口港附近舉辦屏東區域植樹系列活動，近200多人參與，一起剷除銀合歡，種下蓮葉桐等原生林木，恢復恆春半島熱帶季風林。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理處今在車城鄉海口港附近舉辦屏東區域植樹系列活動，近200多人參與，一起剷除銀合歡，種下蓮葉桐等原生林木，恢復恆春半島熱帶季風林。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理處今在車城鄉海口港附近舉辦屏東區域植樹系列活動，近200多人參與，一起剷除銀合歡，種下蓮葉桐等原生林木，恢復恆春半島熱帶季風林。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理處今在車城鄉海口港附近舉辦屏東區域植樹系列活動，近200多人參與，一起剷除銀合歡，種下蓮葉桐等原生林木，恢復恆春半島熱帶季風林。圖／屏東林管處提供
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林務局屏東林區管理處今在車城鄉海口港附近舉辦屏東區域植樹系列活動，近200多人參與，一起剷除銀合歡，種下蓮葉桐等原生林木，恢復恆春半島熱帶季風林。圖／屏東林管處提供

屏東縣政府 恆春

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