莊瑞雄小琉球體驗自由潛水 宣誓當縣長力推運動觀光

綠營屏東縣長初選倒數10天，立委莊瑞雄25日在初選電視政見發表會，提出「觀光升級」及「運動產業發展」受年輕族群青睞，今有多名熱血青年自由潛水選手陪同莊瑞雄與台師大教授范世平，到小琉球體驗自由潛水，由台灣盃深度賽總成績第二名劉家誠選手，擔任教練親授潛水技巧。

莊瑞雄向屏東鄉親宣誓，若他當縣長大力推動升級屏東的觀光、運動產業，讓屏東超越現在，讓屏東超越高雄。

莊瑞雄今到小琉球厚石群礁自由潛水，首次嘗試潛水運動的莊瑞雄在專業潛水選手協助下，很快的就掌握潛水技巧。

莊瑞雄說，屏東的地理位置得天獨厚，新園往南到東港、林邊、佳冬、枋寮、枋山、車城、恆春，右邊是台灣海峽；鵝鑾鼻望過去是巴士海峽；到風吹砂再轉個彎到滿州、牡丹右手邊是太平洋，還有四季如春的好氣候，適合推動海洋觀光及海洋運動發展，促進屏東的觀光財。

本次台灣盃亞軍的自由潛水選手劉家誠及劉美玲說，過去不斷尋找適合自由潛水運動的地點，屏東有最好的條件。看到莊瑞雄在政見發表會提出的政見令他們感動，很開心有政治人物能重視台灣自由潛水運動的發展，號召夥伴站出來讚聲莊瑞雄，期待他心想事成，未來能為潛水運動的發展注入更多能量。