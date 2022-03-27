高雄新興公園變美了 抽水站出現彩繪白鷺鷥、鯨鯊

高雄市新興公園變美了，公園內的水利局截流站一改單調風格，近日有民眾散步發現，截流站多了不少彩繪，畫風相當活潑。高市議員吳益政找來台灣畫家瘋狂傑森，結合在地特色在抽水站彩繪，因周邊常有白鷺鷥出沒，瘋狂傑森畫下白鷺鷥、鯨鯊等動物，今天舉辦剪綵儀式。

吳益政和國際青年商會高市金澎區八個分會合作，找來瘋狂傑森作畫，以SDGs環境永續概念結合在地特色為主題。瘋狂傑森說，這種活化地方的彩繪其實很實際，可以很快達到活化地方的目的。

吳益政說，活化地方很重要，但很多時候需要各方協助才有機會達成，非常感謝青商會和畫家瘋狂傑森與水利局、養工處與區長等單位，期待下次有更多的合作機會。