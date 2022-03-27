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高雄新興公園變美了 抽水站出現彩繪白鷺鷥、鯨鯊
高雄市新興公園變美了，公園內的水利局截流站一改單調風格，近日有民眾散步發現，截流站多了不少彩繪，畫風相當活潑。高市議員吳益政找來台灣畫家瘋狂傑森，結合在地特色在抽水站彩繪，因周邊常有白鷺鷥出沒，瘋狂傑森畫下白鷺鷥、鯨鯊等動物，今天舉辦剪綵儀式。
吳益政和國際青年商會高市金澎區八個分會合作，找來瘋狂傑森作畫，以SDGs環境永續概念結合在地特色為主題。瘋狂傑森說，這種活化地方的彩繪其實很實際，可以很快達到活化地方的目的。
吳益政說，活化地方很重要，但很多時候需要各方協助才有機會達成，非常感謝青商會和畫家瘋狂傑森與水利局、養工處與區長等單位，期待下次有更多的合作機會。
新興公園位於民族路、河南路、開封路、興邦路環繞地帶，也是附近民眾散步、遊憩的地方，地點就在民族陸橋旁。今天舉辦彩繪剪綵儀式，高雄市水利局主秘張世傑、養工處隊長張國濱、青商會高市金澎區執行長張修銘等人皆出席參與。
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