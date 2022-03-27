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慢活屏東森呼吸 剷銀合歡種原生木復育恆春風林

中央社 / 屏東縣27日電

銀合歡被列為世界百大外來入侵種之一，今天有200名民眾參加「森活的碳循、慢活屏東森呼吸」活動齊力剷除銀合歡，並種下蓮葉桐等900株原生林木，復育恆春半島熱帶季風林。

屏東林區管理處、屏東縣政府及行政院南部聯合服務中心攜手200名民眾，今天在屏東縣車城鄉新海口段舉辦屏東區域植樹活動「森活的碳循、慢活屏東森呼吸」。

行政院南部聯合服務中心副執行長陳文亮致詞指出，因應歐盟將實施碳關稅及聯合國淨零排碳措施，希望大家一起來減碳多種樹，留給下一代美好環境。

屏東林管處長楊瑞芬表示，銀合歡入侵已對恆春半島生物多樣性造成極大影響，轄內7年以來移除銀合歡並新植原生樹種的面積已達953.5公頃，等於減少9300公噸的碳。

屏東縣政府農業處長鄭永裕指出，縣府在林務局經費支持下，推動剷除銀合歡、全民造林工作不遺餘力，尤其恆春半島每年觀光人潮達100萬人次以上，是剷除銀合歡的重點工作地區，縣政府不僅植樹，針對樹木也有定期檢測及治療，最近更出版「聽樹」專書，希望大家一起植樹、愛樹。

參加活動的200名民眾在工作人員引導下，一起種下穗花棋盤腳、苦楝、蓮葉桐等近900株樹苗，都是可觀花、觀葉或觀果的樹種。屏東縣政府表示，待植樹成林後，可美化黃金海岸景觀公路的沿途景觀，保護海岸地區田園。

銀合歡被列為世界百大外來入侵種之一，由於樹根會分泌出含羞草素抑制其它種植物生長，排它性極強又無天敵因而形成單一性的純林地帶，減低生物多樣性，原生長於中美洲，引進台灣後，在恆春半島擴散迅速。

屏東縣政府 恆春

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