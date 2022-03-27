大林蒲遷村說明會經3小時 陳其邁：讓大家歡喜搬厝

高雄市小港區大林蒲今舉行第二次遷村說明會，高雄市長陳其邁會後聯訪表示，這次說明會最主要的內容是增加100億元經費，主要是增加物價調整，希望未來遷村時使用全新、全額補助，讓大林蒲居民在興建房屋時免出額外費用，「就是要讓民眾歡喜搬厝」，居民的訴求將帶回再協調。

今會議長約3個小時，有40多人提問。陳其邁指出，有些居民不一定想住透天，有人想住公寓大樓，這次也擴大、新增地坪選擇，最大有60坪設計，有些長輩行動不便，希望能住地坪較大的房子。草案也增加補助範圍，包括放寬3資格條件、擴大4項救濟、增5項安家措施。另外針對漁民提出的補貼條件，將會在開專案會議，討論處理方式。

大林蒲居民也擔心通貨膨脹，補助應提高，不要讓民眾負債建房。希望農地也能一坪換一坪，而非協議價購。有居民會中提出，遷村應照顧弱勢民眾，有些人生活困苦但在大林蒲的租金便宜勉強可過活，未來搬到市區即使社宅租金打6折還是租不起。陳其邁會中表示，這部分的提醒很好，將會再研議弱勢租金補助的部分。

被問及是否有遷村時間表和部分居民擔心如果遷村條件談不攏，政府會拿出新材料循環園區的相關法令，依法徵收居民土地，到時大林蒲將面臨迫遷、滅村狀況。陳其邁說，大林蒲有沿海六里，設籍人口有1、2萬人，遷村是大事，一定要談到大家開心，不能逼大家搬家，一定會討論到大家有共識才會提出遷村計畫。