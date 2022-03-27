快訊

本土確診增 陳時中指基隆、台東、新北3條傳播鏈要密切注意

八大管制加嚴！從業人員、顧客都須打3劑疫苗 嚴格人流總量管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大林蒲遷村說明會經3小時 陳其邁：讓大家歡喜搬厝

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左三）在大林蒲遷村說明會後聯訪。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（左三）在大林蒲遷村說明會後聯訪。記者徐如宜／攝影

高雄市小港區大林蒲今舉行第二次遷村說明會，高雄市長陳其邁會後聯訪表示，這次說明會最主要的內容是增加100億元經費，主要是增加物價調整，希望未來遷村時使用全新、全額補助，讓大林蒲居民在興建房屋時免出額外費用，「就是要讓民眾歡喜搬厝」，居民的訴求將帶回再協調。

今會議長約3個小時，有40多人提問。陳其邁指出，有些居民不一定想住透天，有人想住公寓大樓，這次也擴大、新增地坪選擇，最大有60坪設計，有些長輩行動不便，希望能住地坪較大的房子。草案也增加補助範圍，包括放寬3資格條件、擴大4項救濟、增5項安家措施。另外針對漁民提出的補貼條件，將會在開專案會議，討論處理方式。

大林蒲居民也擔心通貨膨脹，補助應提高，不要讓民眾負債建房。希望農地也能一坪換一坪，而非協議價購。有居民會中提出，遷村應照顧弱勢民眾，有些人生活困苦但在大林蒲的租金便宜勉強可過活，未來搬到市區即使社宅租金打6折還是租不起。陳其邁會中表示，這部分的提醒很好，將會再研議弱勢租金補助的部分。

被問及是否有遷村時間表和部分居民擔心如果遷村條件談不攏，政府會拿出新材料循環園區的相關法令，依法徵收居民土地，到時大林蒲將面臨迫遷、滅村狀況。陳其邁說，大林蒲有沿海六里，設籍人口有1、2萬人，遷村是大事，一定要談到大家開心，不能逼大家搬家，一定會討論到大家有共識才會提出遷村計畫。

陳其邁 高雄市

延伸閱讀

大林蒲遷村說明會 部分居民籲加速遷村進度

陳政聞挺林志誠 綠營大岡山初選熱戰添柴火

大林蒲遷村增百億居民憂負債蓋房 陳其邁：新成本計算

大林蒲遷村說明會 逾千人湧進活動中心周邊

相關新聞

大林蒲遷村說明會經3小時 陳其邁：讓大家歡喜搬厝

高雄市小港區大林蒲今舉行第二次遷村說明會，高雄市長陳其邁會後聯訪表示，這次說明會最主要的內容是增加100億元經費，主要是...

高雄「寶來一橋」汛期前通車 抗洪能力增強

高雄六龜區舊有的「寶來一橋」難以承受極端氣候挑戰，交通部公路總局辦理「台20線78.5K寶來一橋改建工程」，舊橋旁新建一...

大林蒲遷村說明會 部分居民籲加速遷村進度

高雄市小港區大林蒲今天舉辦第二次遷村說明會，高市長陳其邁與局處首長出席，立委陳椒華、賴瑞隆和市議員、市議員擬參選人多人出...

八八風災雙園斷橋家屬送墨寶 感謝周春米「正義女神」

民進黨屏東縣長初選倒數10天。八八風災今年13年，八八風災雙園斷橋案的罹難者家屬林良璘感謝當年周春米律師協助國賠訴訟，今...

大林蒲遷村增百億居民憂負債蓋房 陳其邁：新成本計算

高雄市小港區大林蒲遷村第二次說明會今舉辦，高市長陳其邁在場表示，去年首次說明會後，針對居民訴求，已跟中央爭取到多100億...

大林蒲遷村說明會 逾千人湧進活動中心周邊

高雄市政府今至小港區大林蒲開第二次說明會，高市長陳其邁、經濟部次長林全能等人到場說明。說明會預計10點開始，九點前已有不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。